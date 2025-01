Podczas konferencji prezydent-elekt Donald Trump mówił między innymi o tym, że Kanał Panamski znalazł się pod kontrolą Chin i że USA być może będą musiały go odzyskać siłą. Dyskutował również o Grenlandii, sugerując, że jej przynależność do Danii jest kwestią otwartą, a Stany Zjednoczone powinny dążyć do przejęcia tej największej wyspy na świecie. Trump zapowiedział nawet, że Zatokę Meksykańską przemianuje na Zatokę Amerykańską.

Reklama

Czytaj więcej Komentarze Fantasmagorie o Grenlandii. Czy świat znowu nabierze się na Donalda Trumpa? Gdy Donald Trump puszcza wodze fantazji i opowiada o siłowym przejęciu Grenlandii i Kanału Panamskiego, Putin i Xi Jinping na serio szykują się do wielkiej rozgrywki geopolitycznej.

Wizyta syna Donalda Trumpa na Grenlandii. „Mieszkańcy kochają USA”

We wtorek na Grenlandii wylądował syn prezydenta-elekta, Donald Trump Jr. Po swojej wizycie udzielił wywiadu dla Fox News, w którym stwierdził, że mieszkańcy wyspy są traktowani przez Danię jak „obywatele drugiej i trzeciej kategorii”.

- Są częścią Danii, ale Dania nie pozwala im wykorzystywać własnych zasobów naturalnych. Wielu młodych ludzi, z którymi rozmawiałem, mówiło mi: „Kiedy jedziemy do Danii, jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej i trzeciej kategorii. Mówią nam, żebyśmy wracali do domu”. Wydaje się, że jest tam sporo rasizmu – mówił Trump Jr.