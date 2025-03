„Amerykańska Rezerwa Kryptowalutowa wzmocni tę kluczową branżę, po latach nieuczciwych ataków dokonywanych przez administrację Bidena. Dlatego moje rozporządzenie wykonawcze w sprawie Aktywów Cyfrowych nakazało Prezydenckiej Grupie Roboczej posunąć się naprzód w kwestii stworzenia Strategicznej Rezerwy Kryptowalut obejmującej XRP, SOL i ADA. Doprowadzę do tego, że USA będą Kryptowalutową Stolicą Świata. I oczywiście BTC i ETH oraz inne wartościowe kryptowaluty będą w sercu tej Rezerwy. Kocham także bitcoina i ethereum!” - napisał prezydent USA Donald Trump w sieci społecznościowej Truth Social.

Reklama

Wymienione przez niego BTC to oczywiście bitcoin, ETH to ether, SOL to solana, a ADA to cardano.

W reakcji na tę zapowiedź, kryptowaluta cardano zyskiwała w niedzielę 60 proc., xrp rosła o 33 proc., solana o 25 proc., ether o 13 proc. a bitcoin o 10 proc. O ile jeszcze w piątek notowania bitcoina były poniżej 80 tys. dolarów, to w niedzielę przekraczały 94 tys. dol.

Poniedziałek zweryfikował giełdowe wyceny kryptowalut

Poniedziałkowa sesja przyniosła jednak umiarkowane spadki. Notowania bitcoina spadły rano poniżej 92 tys. dol. O ile w niedzielę za 1 ether płacono nawet 2 541 dol., to w poniedziałek przed południem jego notowania były w okolicach 2350 dol. Kurs xrp spadł w tym czasie z prawie 2,94 dol. do 2,53 dol., solany ze 178 dol. do 158 dol., a cardano z 1,13 dol. do 59 centów.