To sedno najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego, istotnego dla tych, którzy wystąpią ze sprawą do niewłaściwego sądu.

Kwesta ta wynikła w sprawie, w której przedsiębiorca transportowy domagał się ustalenia, że pozwana przez niego gmina ma obowiązek przekazania marszałkowi województwa kilku jego wniosków o zrekompensowanie utraconych przychodów z powodu ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym, jakie świadczył na podstawie umowy w ramach gminnej komunikacji publicznej. Wójt uznał jednak, że skoro umowa nie przewidywała składania wniosku o przyznanie rekompensaty, to ona powodowi nie przysługuje i umorzył postępowanie. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wójta, wskazując, że w tej sytuacji rekompensata ma cywilny charakter i sprawę może rozpatrzyć sąd cywilny.

Sądy nie chciały zająć się sprawą i została ona nie rozpatrzona

Sąd Rejonowy – wydział cywilny odrzucił jednak pozew, wskazując, że rekompensata na wyrównanie straty w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie ma charakter dotacji, tym samym publiczny, a nie cywilnoprawny. Sąd Okręgowy w Olsztynie werdykt utrzymał.

Przedsiębiorca odwołał się więc do Sądu Najwyższego, który nakazał SO ponowne rozpoznanie sprawy