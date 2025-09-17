Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Przełomowe orzeczenie SN w sprawie frankowiczów. Wyrok TSUE nie zmieni rozliczeń z bankami

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2025 r. nie jest powodem do odstąpienia przez Sąd Najwyższy od teorii dwóch kondykcji przy rozliczeniu nieważnej umowy frankowej.

Publikacja: 17.09.2025 12:23

Przełomowe orzeczenie SN w sprawie frankowiczów. Wyrok TSUE nie zmieni rozliczeń z bankami

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

To sedno wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną kredytobiorców wniesioną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Sprawa dotyczyła zasądzenia zwrotu spłaconych rat kredytu, w której SA zastosował tzw. teorię salda i oddalił roszczenie konsumentów o zwrot rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych na poczet umowy kredytu, która okazała się nieważna.

Czytaj więcej

TSUE znów orzekł o kredytach frankowych. Podważył zgodność teorii dwóch kondykcji z prawem unijnym.
Konsumenci
Czy TSUE zmieni rozliczanie frankowiczów z bankami? Zapadł przełomowy wyrok

Rozliczanie nieważnej umowy frankowej. Teoria salda czy dwóch kondykcji?

Teoria dwóch kondykcji polega na tym, że zarówno konsumentowi, jak i bankowi przysługują osobne roszczenia o zwrot całości świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu umowy kredytu, którą uznano za nieważną. Przy jej stosowaniu może jednak dochodzić do sytuacji, że konsument ma zwracać bankowi całą kwotę kredytu, choćby spłacił jego część. Ta metoda rozliczenia kredytu cieszy się jednak wśród konsumentów sporym powodzeniem, dlatego że to oni często pierwsi pozywają banki i uzyskują korzystne wyroki, niekoniecznie licząc się z tym, że potem banki ich pozywają. Przeciwnym sposobem rozstrzygania tych sporów jest tzw. teoria salda, polegająca na porównaniu należności stron umowy kredytu i zasądzeniu tylko nadwyżki stronie, która ją uiściła na podstawie abuzywnej umowy.

Sprawy frankowe. Co orzekł TSUE w wyroku z 19 czerwca 2025 r.? 

Istotny wyłom w tych sprawach uczynił wyrok TSUE z 19 czerwca 2025 r. (sygn. sprawy C-396/24), w którym przyjęto zasadność stosowania teorii salda w sytuacji, gdy roszczenia o zwrot świadczenia spełnionego na podstawie nieważnej umowy kredytu dochodzi bank (pisaliśmy o tym szerzej w Rzeczpospolitej z 19 czerwca 2025 r.).

W ocenie Sądu Najwyższego (sędziowie Joanna Misztal-Konecka, prezes Izby Cywilnej, Beata Janiszewska i Marcin Krajewski), SN jest związany swoją uchwałą z 25 kwietnia 2024 r. (sygn. akt III CZP 25/22), w której stwierdził, że jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron (czyli stosuje się teorię dwóch kondykcji).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Sądy wesprą frankowiczów. Ważne orzeczenie TSUE
Konsumenci
Sądy wesprą frankowiczów. Ważne orzeczenie TSUE

Na stanowisko SN nie mógł mieć wpływu wyrok TSUE, w którym przyjęto zasadność stosowania teorii salda w sytuacji, gdy roszczenia o zwrot świadczenia spełnionego na podstawie nieważnej umowy kredytu dochodzi bank.

SN: wyrok TSUE nie spowodował, że ustało związanie zasadą prawną

SN wskazał, że wyrok Trybunału nie doprowadził do tego, że formalnie ustało związanie uchwaloną przez SN zasadą prawną. Ponadto z motywów, którymi kierował się TSUE, odrzucając teorię dwóch kondykcji w przypadku dochodzenia zwrotu nienależnego świadczenia przez bank, można wywieść, że w razie stwierdzenia nieuczciwego charakteru umowy sąd powinien upewnić się, że wydawane przez niego orzeczenie zniechęci przedsiębiorcę do wprowadzania nieuczciwych warunków w umowach oferowanych konsumentom. A jeżeli umowa nie może obowiązywać po usunięciu z niej nieuczciwych warunków, sąd powinien podjąć niezbędne środki dla ochrony konsumenta przed szczególnie szkodliwymi konsekwencjami.

W ocenie SN zastosowanie aksjologii leżącej u podstaw wyroku TSUE do stanu faktycznego rozpatrywanej przez niego sprawy, w którym roszczenie o zwrot świadczenia dochodzone jest przez konsumentów, prowadzi do wniosku, że to przyjęcie teorii dwóch kondykcji jest rozwiązaniem właściwszym, gdyż wywiera pożądany skutek prewencyjny i lepiej zabezpiecza interesy konsumenta. Teoria ta niewątpliwie ułatwia konsumentowi realizację jego własnego roszczenia i pozostawia mu do wyboru więcej opcji ochrony swoich praw. Konsument może bowiem dochodzić zwrotu całego spełnionego świadczenia albo podjąć decyzję o potrąceniu roszczenia o zwrot z roszczeniem banku, jeżeli uzna tę opcję za korzystniejszą dla siebie.

Czytaj więcej

Tysiąc frankowiczów wygrywa z mBankiem. Prawomocny wyrok w głośnej sprawie
Konsumenci
Tysiąc frankowiczów wygrywa z mBankiem. Prawomocny wyrok w głośnej sprawie

Bank nie powinien pozywać frankowiczów o zwrot kredytu, który ma pokrycie w zapłaconych ratach

W konsekwencji zastosowanie teorii dwóch kondycji nie stoi w sprzeczności z art. 7 ust. 1 dyrektywy konsumenckiej (93/13) przy uwzględnieniu jego interpretacji przyjętej w wyroku TSUE z 19 czerwca 2025 r.

Reklama
Reklama

– SN prawidłowo uznał, że bank nie powinien pozywać konsumenta o zwrot kredytu, który ma pokrycie w zapłaconych ratach. Takie pozwy banków, stosowane zamiast potrącenia, mają na celu mnożenie postępowań, kosztów i ryzyk procesowych. Tak zaciemniony obraz sprawy często może prowadzić do zniechęcenia konsumenta do dochodzenia praw. Temu zjawisku prawo UE ma przeciwdziałać. Dlatego też konsument ma prawo do odsetek od wszystkich zapłaconych rat za okres trwania sporu, w którym bank twierdzi, że umowa jest ważna – ocenia dr Mariusz Korpalski, radca prawny.

Sygn. akt II CSKP 550/24

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Sąd Najwyższy Tsue Orzecznictwo Sądów i Trybunałów Frankowicze i przewalutowanie Wyrok kredyty frankowe

To sedno wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną kredytobiorców wniesioną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Sprawa dotyczyła zasądzenia zwrotu spłaconych rat kredytu, w której SA zastosował tzw. teorię salda i oddalił roszczenie konsumentów o zwrot rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych na poczet umowy kredytu, która okazała się nieważna.

Rozliczanie nieważnej umowy frankowej. Teoria salda czy dwóch kondykcji?

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Praca, Emerytury i renty
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Podatki
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Były prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego sędzia Piotr Prusinowski
Sądy i trybunały
Piotr Prusinowski: W Sądzie Najwyższym pozostaje tylko zgasić światło
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister Waldemar Żurek nie posłuchał kolegiów. Są kolejne dymisje w sądach
Reklama
Reklama
e-Wydanie