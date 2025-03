Treść klauzuli bestsellerowej została znowelizowana we wrześniu 2024 r. w związku z implementacją unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Do tej pory autor mógł żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd tylko w przypadku rażącej dysproporcji w swoim wynagrodzeniu a korzyściami nabywcy praw. Po wprowadzonych zmianach, twórca ma możliwość ubiegania się o wyegzekwowanie podwyższenia wynagrodzenia już w przypadku jego niewspółmiernie niskiego poziomu. W motywach tej dyrektywy podkreślono, że wynagrodzenie twórców i wykonawców powinno być odpowiednie i proporcjonalne do faktycznej lub potencjalnej wartości majątkowej udzielonych praw. Ponadto kwota ryczałtowa może stanowić proporcjonalne wynagrodzenie, ale nie powinna być regułą.

Art. 44 pr.aut. po raz pierwszy zaczął być szeroko komentowany w mediach w 2018 r., kiedy Andrzej Sapkowski wezwał spółkę CD PROJEKT SA do wypłacenia mu dodatkowego wynagrodzenia w związku z tworzeniem i rozpowszechnianiem przez spółkę gier komputerowych inspirowanych uniwersum Wiedźmina. Autor wezwał spółkę do zapłaty co najmniej 60 milionów zł, które jego zdaniem mogły stanowić 6% zysków spółki ze sprzedaży gier. Strony zawarły porozumienie, którego treść nie została ujawniona.

Realia i nadzieja zmiany

Post autorki reportażu wywołał dyskusję na temat wynagrodzeń pisarzy. Zgodnie z raportem o polskim rynku książki, opublikowanym przez Polską Sieć Ekonomii dla Instytutu Książki w 2024 r., w ubiegłym roku miesięczna mediana przychodów z pracy artystycznej twórców literatury wyniosła zaledwie 2500 zł brutto. Na zarobki z tytułu pracy pisarskiej w Polsce składa się kilka źródeł przychodów: zaliczki od wydawnictw, tantiemy ze sprzedaży książek, rekompensaty za wypożyczenia biblioteczne, honoraria za spotkania autorskie i wydarzenia promocyjne. Pomimo licznych źródeł przychodów, honoraria pisarzy są niskie. Przy przeciętnej cenie okładkowej książki wynoszącej 57,50 zł, pisarze mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie z tytułu tantiem w wysokości ok. 2,9 zł za egzemplarz. 17 marca br. do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia artystom, których dochody nie są stałe, znajdują się poniżej średniej, a także którzy czasowo nie są w stanie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Nie ulega wątpliwości, że rynek książki w Polsce boryka się z wieloma innymi problemami, jak brak dostępu do danych o sprzedaży książek (co może stanowić utrudnienie przy pozywaniu wydawcy o podwyższenie wynagrodzenia), silna koncentracja na rynku dystrybucji czy brak systemowego wsparcia księgarń. Bez odpowiedniej legislacji, będącej odpowiedzią na potrzeby rynku, problemy te nie zostaną rozwiązane. 13 lutego br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołała Zespół do spraw pola literackiego, którego zadaniem jest praca nad systemowymi rozwiązaniami w obszarze literatury. Miejmy nadzieję, że zmiany rozpoczną się od polepszenia warunków pracy pisarzy, ponieważ to od ich pomysłów zaczyna się cały proces tworzenia książki.

Pamela Szwedko-Walawska, adwokat, kancelaria prawna Octo Legal