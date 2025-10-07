W Sorze pojawiły się również materiały z bohaterami „South Park”, „Rick and Morty” czy „SpongeBob SquarePants”. To postaci chronione prawem autorskim, a to oznacza, że osoby trzecie nie mogą ich wykorzystywać bez zgody właścicieli. To oznacza, że Sora staje się potencjalnym nowym źródłem sporów o naruszenie praw. – Wiele z tych filmów, które ludzie będą generować z użyciem postaci z kreskówek, naruszy prawa autorskie – komentuje dla CNBC Mark Lemley, profesor prawa na Uniwersytecie Stanforda. – OpenAI wystawia się w ten sposób na ogromne ryzyko licznych pozwów dotyczących naruszenia praw autorskich – czytamy.

Walka o ochronę własności intelektualnej

CNBC przypomina, że wraz z upowszechnieniem generatywnej AI, która zmieniła sposób interakcji odbiorców z treściami w sieci, firmy medialne i inne marki rozpoczęły nową falę procesów sądowych w celu ochrony swojej własności intelektualnej. „Disney i Universal pozwały twórców generatora obrazów Midjourney, zarzucając im nielegalne wykorzystanie i rozpowszechnianie postaci z ich filmów. Disney wysłał również list typu cease and desist (wezwanie do zaprzestania naruszeń – red.) do startupu Character.AI, żądając zaprzestania wykorzystywania zastrzeżonych postaci bez zgody” – czytamy.

OpenAI: Widzimy nowe możliwości dla twórców

Jak to, co dzieje się z Sorą komentują jej twórcy? „The Guardian” oraz CNBC cytują Varuna Shetty’ego, szefa działu partnerstw medialnych w OpenAI. Sugeruje on, że pojawianie się w filmikach elementów objętych prawami autorskimi może być korzystne dla właścicieli tych praw. „Ludzie chcą angażować się w relacje z rodziną i przyjaciółmi poprzez własną wyobraźnię, a także poprzez historie, postacie i światy, które kochają – i widzimy w tym nowe możliwości dla twórców, by pogłębiać relację z fanami” – stwierdza. Dodaje jednak, że OpenAI będzie współpracować z właścicielami praw, aby na ich życzenia blokować postacie w Sorze i reagować na żądania usunięcia treści.

Żądania usunięcia treści mogą być przesyłane poprzez formularz „Copyright Disputes”, który pozwala właścicielom praw zgłaszać konkretne przypadki naruszenia. Użytkownicy mogą też zgłaszać naruszenia praw autorskich i znaków towarowych bezpośrednio w aplikacji. Media zwracają jednak uwagę, że blokowanie jest możliwe dopiero na żądanie i w przypadku konkretnych treści. Nie ma możliwości ogólnego blokowania (tzw. blanket opt-out).

Nie tak działa prawo autorskie

Według informacji „The Wall Street Journal”, na które powołuje się CNBC, OpenAI jeszcze przed premierą aplikacji dało niektórym agencjom talentów i studiom filmowym możliwość wyłączenia ich materiałów z Sory. Jason Bloom, partner i szef działu sporów dotyczących własności intelektualnej w kancelarii Haynes Boone komentuje, że takie rozwiązanie byłoby nietypowe. Zwykle to osoby trzecie muszą uzyskać wyraźną zgodę na wykorzystanie cudzych dzieł chronionych prawem autorskim. – Nie można po prostu opublikować ogłoszenia, że będziemy korzystać z cudzych prac, chyba że ktoś się sprzeciwi – mówi Bloom – Nie tak działa prawo autorskie.