Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Barbie zasilana ChatGPT? Mattel testuje AI od OpenAI w projektowaniu zabawek

Producent zabawek Mattel nawiązał współpracę z OpenAI, aby przetestować model wideo oparty na sztucznej inteligencji Sora 2, opracowany przez twórcę ChatGPT — poinformował dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, podczas konferencji Developer Day.

Publikacja: 06.10.2025 22:30

Lalka Barbie wystawiona w siedzibie Mattel w El Segundo w Kalifornii

Lalka Barbie wystawiona w siedzibie Mattel w El Segundo w Kalifornii

Foto: Tracy Nguyen/Bloomberg

Urszula Lesman

Celem partnerstwa jest pomoc Mattel w przyspieszeniu procesów rozwoju produktów.

— Mattel jest świetnym partnerem, który współpracuje z nami nad testowaniem Sora 2 w ramach interfejsu API (application programming interface) i sprawdza, jak można dzięki temu szybciej urzeczywistniać pomysły na produkty. Jeden z ich projektantów może teraz zacząć od szkicu, a następnie przekształcić wczesny koncept w coś, co można zobaczyć, udostępnić i ocenić — powiedział Altman.

Czytaj więcej

Zakład firmy Eclat Textile w Tajpej na Tajwanie. Firma jest m.in. dostawca odzieży sportowej dla Ni
Handel
Cła Trumpa to cios dla takich marek jak Nike, Vans czy Mattel

Pracownicy firmy Mattel otrzymają dostęp do narzędzi OpenAI, takich jak ChatGPT Enterprise, aby „usprawnić rozwój produktów i proces twórczego generowania pomysłów”.

Według „Financial Times” w ramach umowy firm Mattel nie udzielił OpenAI licencji na swoją własność intelektualną.

Reklama
Reklama

OpenAI wkracza na nowe rynki

Josh Silverman, dyrektor ds. franczyz w Mattel, powiedział portalowi TechCrunch, że współpraca z OpenAI ma moc „poszerzenia zasięgu naszych marek w nowy, ekscytujący sposób”.

— Współpraca z OpenAI pozwoli nam wykorzystać nowe technologie, by umocnić naszą pozycję lidera innowacji i na nowo wyobrazić sobie formy zabawy — powiedział Silverman.

Nie wiadomo jednak, czy oznacza to powstanie lalki Barbie zasilanej ChatGPT, czy po prostu szybsze pisanie scenariuszy.

Sam Altman ma kosztowne plany dla OpenAI

To kolejny etap rozwoju OpenAI — firmy, która zapoczątkowała współczesny boom na sztuczną inteligencję po uruchomieniu ChatGPT około trzy lata temu — przypomina agencja Reuters.

Czytaj więcej

Już wkrótce fani Barbie będą mogli kupić sobie całkiem nową lalkę Barbie
Biznes
Mattel zapowiada całkiem nową lalkę Barbie, inspirowaną filmem Grety Gerwig

Wiele z ambitnych planów Sama Altmana jest śmiałych i kosztownych, nawet jak na standardy Doliny Krzemowej, co wzbudza obawy wśród inwestorów technologicznych, czy inwestycje w AI nie tworzą przypadkiem bańki spekulacyjnej — przypomina agencja.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

ChatGPT Sam Altman OpenAI Mattel

Celem partnerstwa jest pomoc Mattel w przyspieszeniu procesów rozwoju produktów.

— Mattel jest świetnym partnerem, który współpracuje z nami nad testowaniem Sora 2 w ramach interfejsu API (application programming interface) i sprawdza, jak można dzięki temu szybciej urzeczywistniać pomysły na produkty. Jeden z ich projektantów może teraz zacząć od szkicu, a następnie przekształcić wczesny koncept w coś, co można zobaczyć, udostępnić i ocenić — powiedział Altman.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
InPost wchodzi do e-handlu? Chiński bilion dla USA i europejska KDP
Warren Buffett
Biznes
Ostatnia transakcja Buffetta dla Berkshire Hathaway?
Rosyjski miliarder porzucił jacht wart 200 mln dolarów. Niszczeje w Dubaju
Biznes
Rosyjski miliarder porzucił jacht wart 200 mln dolarów. Niszczeje w Dubaju
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Praca zdalna w odwrocie, chińska dominacja w surowcach i polskie modele AI
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Polskie firmy bez ochrony, pakiet modernizacyjny Niemiec i ochrona stali w UE
Reklama
Reklama
e-Wydanie