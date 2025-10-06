Aktualizacja: 06.10.2025 23:33 Publikacja: 06.10.2025 22:30
Celem partnerstwa jest pomoc Mattel w przyspieszeniu procesów rozwoju produktów.
— Mattel jest świetnym partnerem, który współpracuje z nami nad testowaniem Sora 2 w ramach interfejsu API (application programming interface) i sprawdza, jak można dzięki temu szybciej urzeczywistniać pomysły na produkty. Jeden z ich projektantów może teraz zacząć od szkicu, a następnie przekształcić wczesny koncept w coś, co można zobaczyć, udostępnić i ocenić — powiedział Altman.
Pracownicy firmy Mattel otrzymają dostęp do narzędzi OpenAI, takich jak ChatGPT Enterprise, aby „usprawnić rozwój produktów i proces twórczego generowania pomysłów”.
Według „Financial Times” w ramach umowy firm Mattel nie udzielił OpenAI licencji na swoją własność intelektualną.
Josh Silverman, dyrektor ds. franczyz w Mattel, powiedział portalowi TechCrunch, że współpraca z OpenAI ma moc „poszerzenia zasięgu naszych marek w nowy, ekscytujący sposób”.
— Współpraca z OpenAI pozwoli nam wykorzystać nowe technologie, by umocnić naszą pozycję lidera innowacji i na nowo wyobrazić sobie formy zabawy — powiedział Silverman.
Nie wiadomo jednak, czy oznacza to powstanie lalki Barbie zasilanej ChatGPT, czy po prostu szybsze pisanie scenariuszy.
To kolejny etap rozwoju OpenAI — firmy, która zapoczątkowała współczesny boom na sztuczną inteligencję po uruchomieniu ChatGPT około trzy lata temu — przypomina agencja Reuters.
Wiele z ambitnych planów Sama Altmana jest śmiałych i kosztownych, nawet jak na standardy Doliny Krzemowej, co wzbudza obawy wśród inwestorów technologicznych, czy inwestycje w AI nie tworzą przypadkiem bańki spekulacyjnej — przypomina agencja.
