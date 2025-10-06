Celem partnerstwa jest pomoc Mattel w przyspieszeniu procesów rozwoju produktów.

— Mattel jest świetnym partnerem, który współpracuje z nami nad testowaniem Sora 2 w ramach interfejsu API (application programming interface) i sprawdza, jak można dzięki temu szybciej urzeczywistniać pomysły na produkty. Jeden z ich projektantów może teraz zacząć od szkicu, a następnie przekształcić wczesny koncept w coś, co można zobaczyć, udostępnić i ocenić — powiedział Altman.

Pracownicy firmy Mattel otrzymają dostęp do narzędzi OpenAI, takich jak ChatGPT Enterprise, aby „usprawnić rozwój produktów i proces twórczego generowania pomysłów”.

Według „Financial Times” w ramach umowy firm Mattel nie udzielił OpenAI licencji na swoją własność intelektualną.