Miliony kary dla Polski od TSUE. Powodem niewdrożenie dyrektywy o prawie autorskim na czas

Pomimo zeszłorocznej nowelizacji prawa autorskiego, wdrażającej unijną dyrektywę DSM, Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę kilkumilionową karę za nieterminowe zmiany w prawie.

Publikacja: 04.09.2025 10:58

Miliony kary dla Polski od TSUE. Powodem niewdrożenie dyrektywy o prawie autorskim na czas

Jan Skoumal

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 8,3 mln euro. Wyrok, wydany 4 września 2025 roku, dotyczy spóźnionego wdrożenia dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. dyrektywy DSM). Trybunału nie przekonała polska argumentacja odnośnie przyczyn opóźnienia, a także fakt, że unijne przepisy zostały już wdrożone do polskiego porządku prawnego. 

Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. TSUE zdecydował

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dyrektywy, miały czas na całkowite wdrożenie jej do krajowego prawa do dnia 7 czerwca 2021 roku. Polska nie dotrzymała tego terminu – nasz kraj nie przyjął o czasie odpowiednich przepisów. W maju 2022 roku do TSUE trafiła uzasadniona opinia Komisji, w której Komisja wzywała Polskę do wprowadzenia zmian prawnych w ciągu dwóch miesięcy – również tego terminu Polska nie dotrzymała, w związku z czym w marcu 2023 roku Komisja skierowała do Trybunału skargę.

Skarga Komisji wszczęła postępowanie C-201/23 Komisja przeciwko Polsce. W trakcie postępowania Polska przedstawiła Komisji odpowiednie akty ustawodawcze – nowelizację prawa autorskiego z 26 lipca 2024 roku, wdrażającą do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy DSM. Komisja Europejska uznała, że tym samym doszło do – o kilka lat spóźnionej – implementacji unijnych przepisów. To jednak nie powstrzymało Trybunału Sprawiedliwości przed wydaniem wyroku, obwiniającego Polskę o zwłokę i niedotrzymanie terminu, wskazanego w uzasadnionej opinii przez KE.

Ponad 8 mln kary dla Polski od TSUE

TSUE nie przekonały argumenty strony polskiej. Konieczność przeprowadzenia szerokich społecznych konsultacji zmian prawnych, a także przeszkoda w postaci pandemii COVID-19 nie zostały uznane przez Trybunał za uzasadnienie opóźnienia. Tym samym, TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji zryczałtowanej kary w wysokości 8,3 mln euro. To nie pierwsza taka kara, nałożona na nasz kraj z powodu opieszałości we wdrażaniu unijnych przepisów prawa autorskiego. W lipcu 2025 roku TSUE nałożył na Polskę taką samą karę w związku z nieterminowym wdrożeniem dyrektywy 2019/789, dotyczącej wykonywania praw autorskich mających zastosowanie do niektórych transmisji online (tzw. dyrektywa SatCab II), o czym pisaliśmy na łamach rp.pl.

