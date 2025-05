Czy jakieś zagrożenia w związku z kupowaniem podrobionych towarów wynikają dla samych konsumentów?

Oczywiście. Najbardziej drastycznym tego przykładem są produkty farmaceutyczne. Niestety podrabianie leków stało się bardzo intratną formą nielegalnej działalności, nawet bardziej dochodową niż np. sprzedaż narkotyków. Takie podrobione leki są niebezpieczne, gdyż wytwarza się je w warunkach urągających podstawowym standardom. W tych samych naczyniach produkuje się różne preparaty, co może wywoływać zaburzenia funkcjonowania organizmu ludzkiego, a nawet prowadzić do śmierci. Takie produkty nie powinny w ogóle trafić na rynek, a już na pewno nie do oficjalnego, aptecznego obrotu. To bardzo drastyczny przykład, do czego może prowadzić kupowanie podrabianych produktów. Oczywiście mniej niebezpieczne są skutki kupowania podrabianych torebek, bluzek czy czegokolwiek innego – ale niosą one ze sobą negatywne konsekwencje odczuwalne przez właścicieli znaków czy wzorów przemysłowych.

Chyba nie tylko leki są niebezpieczne. Niedawne badania wskazywały, że poziom chemii w produktach z niektórych państw Azji – biżuterii, ubrań, kosmetyków – był tak wysoki, że wręcz zagrażający zdrowiu.

Tak, można liczyć na rzetelność i wysoką jakość tylko tych towarów, które mają sprawdzone pochodzenie. Jeśli ktoś ukrywa to pochodzenie, podszywając się pod producenta, który ma utrwaloną pozycję na rynku i gwarantuje jakość tych produktów, to naraża konsumentów na ryzyko. Bedą oni niedoinformowani i mogą ponieść tego konsekwencje.

Czy jeśli konsument ma wątpliwość, czy towar, który chce kupić, zwłaszcza w internecie, jest oryginalny, może się zwrócić do Urzędu Patentowego o zweryfikowanie tego?

To działania wykraczające poza kompetencje Urzędu Patentowego, jednak sam konsument może zweryfikować to bezpośrednio z producentem. Firmy posiadają wytyczne dla policji i celników, które wskazują, jakie są cechy decydujące o oryginalności produktu. I tutaj wrócę do rejestracji znaków towarowych i wzorów na granicach. Jeżeli służby celne zatrzymają podejrzany towar, zwracają się do producenta o potwierdzenie jego oryginalności.

Poprzednia prezes często chwaliła się stosowaniem przez urząd narzędzi sztucznej inteligencji przy rozpatrywaniu zgłoszeń. Czy ten kierunek rozwoju nowoczesnych technologii w urzędzie będzie pani kontynuować?

To jest naszym priorytetem. Myślimy o tym, w jaki sposób wykorzystywać sztuczną inteligencję i to już się dokonuje. Eksperci, którzy rozpatrują zgłoszenia rzeczników patentowych dotyczące wynalazków, korzystają w dużym stopniu ze specjalnych programów opartych na AI. Pierwszy z nich, autopatent, automatycznie klasyfikuje zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych do danej dziedziny techniki. Drugi – EPO-wska Answera – wspiera ekspertów w ocenie nowości wynalazków. To pozwala bardzo przyspieszyć procedurę patentową. W przypadku zgłoszeń patentowych, których status jest niejasny i które trudno zakwalifikować do danej kategorii, właśnie sztuczna inteligencja pozwala znaleźć odpowiednią klasę patentów albo przydzielić dane zgłoszenie określonemu ekspertowi z uwagi na jego specjalizację. Oczywiście sztuczna inteligencja wywołuje jeszcze inne problemy, choćby możliwości opatentowania rozwiązań stworzonych przy jej użyciu. W tej kwestii nie ma jeszcze wypracowanych zasad, to nadal perspektywa przyszłości. Z drugiej strony sama sztuczna inteligencja to program komputerowy, który obecnie nie podlega ochronie patentowej, a jedynie prawnoautorskiej.