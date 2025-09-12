Wskazuje przy tym, że proces przekazywania informacji o statusie członków izby do Urzędu Patentowego oraz sposób prowadzenia samej listy przez Urząd nie był doskonały i zdarzały się sytuacje, że na liście widniały osoby, które nie powinny. Problem dotyczył też przechodzenia z listy aplikantów (prowadzi ją PIRP) na listę rzeczników (prowadzi ją UP RP).

Jednak nie wszystkie postulaty rzeczników patentowych zostały uwzględnione w projekcie. Przede wszystkim nie ujednolicono stawek za czynności wszystkich pełnomocników.

– A wciąż jest – co prawda niewiele – czynności, za które dostajemy niższe stawki, niż adwokaci czy radcowie prawni. Propozycja zrównania stawek dla wszystkich wydaje się być najprostszym rozwiązaniem i będziemy o nią zabiegać – mówi Paweł Kurcman.

Ułatwienie pracy dla rzeczników patentowych, togi i egzamin skupiony bardziej na sferze praktycznej

Zmiany wpłyną też bezpośrednio na pracę samych rzeczników i aplikantów. Ci pierwsi, jeśli pracują na etacie, będą mogli – podobnie jak dziś radcowie – wliczać do czasu pracy czynności wykonywane poza stałym miejscem zatrudnienia (a więc np. w sądzie). Drudzy zaś będą mogli być upoważnieni do zastępstwa przez każdego rzecznika patentowego (dziś może to zrobić tylko patron danego aplikanta). Doprecyzowane zostaną też przepisy dotyczące czasowej lub trwałej utraty zdolności wykonywania zawodu oraz postępowania dyscyplinarnego – wzorem będzie ustawa o radcach prawnych.

Ważne jest też wprowadzenie togi dla rzeczników patentowych (projekt mówi o stroju urzędowym, ale można zakładać, że także tu nastąpi zrównanie z radcami i adwokatami).

– Trudno utrzymywać sytuację, gdy profesjonalny pełnomocnik, jakim jest rzecznik patentowy, występuje przed sądem czy Urzędem Patentowym w garniturze czy garsonce. Powaga sądu i prestiż naszego zawodu wymaga, abyśmy nie różnili się od innych pełnomocników pod tym względem. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie kolor naszych żabotów – zaproponujemy pewnie kolor biały lub złoty – wskazuje wiceprezes PIRP. – Chcemy również zmienić zakres egzaminu kwalifikacyjnego, aby wybrzmiał w nim bardziej techniczny charakter naszego zawodu – konkluduje.