34 min. 15 sek.

SAFE dzieli scenę polityczną, co zrobi prezydent? Weto na stole

Sejm przyjął ustawę wdrażającą program SAFE, sprawa bardzo mocno podzieliła jednak rząd i opozycję. Co zrobi teraz prezydent Karol Nawrocki? W najnowszym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” też o posiedzeniu RBM, relacjach Polska–USA i referendum w Krakowie, gdzie rosną polityczne emocje.

Program SAFE, umożliwiający wspólne zaciągnięcie unijnej pożyczki na zbrojenia, został przyjęty przez Sejm. Spór jednak dopiero się zaczyna. – Rada Bezpieczeństwa Narodowego dyskutowała na temat programu SAFE. Sejm przyjął program SAFE. Co teraz zrobi prezydent Nawrocki? – mówi Michał Szułdrzyński. Jarosław Kaczyński ogłosił, że „nikt, kto chce silnej i suwerennej armii, nie powinien popierać funduszu SAFE”. Donald Tusk po głosowaniu napisał: „Maski opadły.

PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE. Czyli przeciw bezpieczeństwu Polski”. Michał Kolanko relacjonuje sygnały z Pałacu. – Wątpliwości prezydenta i jego ministrów nie zostały w pełni rozwiane. – Z tego, co słyszałem, wszystkie opcje są na stole, ale z Prawa i Sprawiedliwości słyszałem taką projekcję, że szanse na weto rosną – mówił Kolanko.

RBN: Na ringu bez nokautu

Sześciogodzinne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się w środę, miało dotyczyć trzech spraw, w tym kwestii zarzutów wobec marszałka Włodzimierza Czarzastego. – Można tylko ubolewać, że i RBN stał się polem politycznej wojny – mówi Kolanko. – To nie jest dobre miejsce na partyjną, polityczną wojnę. Prezydent ma „bully pulpit”, może poruszać takie sprawy inaczej – dodał Kolanko. Jak relacjonuje, trzy i pół godziny poświęcono SAFE, później Radzie Pokoju, a na końcu sprawie marszałka Czarzastego. Michał Szułdrzyński wskazuje na paradoks sytuacji: – Z jednej strony miano rozmawiać o kontaktach rosyjskich z Włodzimierzem Czarzastym, a zaproszony był też poseł z Konfederacji Grzegorz Braun, który głosi całkowicie prorosyjską narrację. Podsumowanie? – Każda ze stron jakieś punkciki sobie nabiła, ale używając bokserskiej terminologii – nie było nokautu – mówi Kolanko.