Badanie wykazało, że kobiety z ADHD zgłaszały najwyższy poziom objawów okołomenopauzalnych w wieku od 35 do 39 lat, podczas gdy u kobiet bez ADHD szczyt objawów występował w wieku 45–49 lat. Wynik ten jest zgodny z najnowszymi badaniami genetycznymi sugerującymi, że kobiety z ADHD mogą wchodzić w okres menopauzy wcześniej niż inne kobiety.

Ponadto badacze zaobserwowali poważne objawy ADHD u znacznej części kobiet w wieku okołomenopauzalnym, zarówno u tych z rozpoznaniem ADHD, jak i bez niego.

Naukowcy zauważają, że uzyskane przez nich wyniki badania podkreślają „znaczenie opracowania wytycznych dotyczących leczenia i opieki nad kobietami w okresie okołomenopauzalnym z ADHD, w tym interwencji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb”.

Wpływ estrogenu na kobiety z ADHD w okresie okołomenopauzalnym

Naukowcy szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego u kobiet z ADHD objawy okresu okołomenopauzalnego są bardziej nasilone.

W swoim badaniu wskazali, że możliwą przyczyną mogą być pewne predyspozycje genetyczne w połączeniu z czynnikami środowiskowymi. Ponadto nasilenie objawów może mieć związek z estrogenem. Gdy jego poziom spada, objawy ADHD nasilają się i stają się trudniejsze do opanowania. Tym samym kobiety z ADHD są szczególnie narażone na PMDD (przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne) i inne problemy związane z cyklem.