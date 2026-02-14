Reklama
ADHD a menopauza: Naukowcy odkryli zależność

ADHD wpływa nie tylko na koncentrację czy regulację emocji, lecz także na większą liczbę objawów okołomenopauzalnych oraz sprawia, że pojawiają się one znacznie wcześniej. Do takich wniosków doszli naukowcy na podstawie badania, którego wyniki opublikowali w czasopiśmie „European Psychiatry”.

Publikacja: 14.02.2026 06:00

Naukowcy przeprowadzili badania dotyczące kobiet z ADHD i wpływu, jaki ma na nie okres okołomenopauzalny

Foto: kapinon / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Naukowcy zbadali wpływ okresu okołomenopauzalnego na kobiety z ADHD. Ponadto porównali nasilenie objawów okołomenopauzalnych i częstość występowania poważnych objawów u kobiet z ADHD i bez ADHD w różnych grupach wiekowych.

Objawy okołomenopauzalne u kobiet z ADHD: Oto, co odkryli naukowcy

W badaniu wzięły udział 5392 islandzkie kobiety w wieku 35–55 lat, wśród których było 535 kobiet z ADHD i 4857, u których nie stwierdzono ADHD. Na podstawie badań ustalono, że 54 proc. kobiet z ADHD doświadczało poważnych objawów okołomenopauzalnych, w porównaniu z zaledwie 30 proc. kobiet bez ADHD.

W badaniu zmierzono trzy kategorie objawów, a kobiety z ADHD uzyskały wyższe wyniki we wszystkich z nich:

  • objawy psychologiczne – blisko 59 proc. kobiet z ADHD w okresie okołomenopauzalnym doświadczało nasilonych objawów psychologicznych, w tym depresji, stanów lękowych, drażliwości i zmęczenia;
  • objawy fizyczne – u około 30 proc. kobiet z ADHD występowały poważne objawy fizyczne, takie jak uderzenia gorąca, kołatanie serca, problemy ze snem i bóle stawów, podczas gdy u kobiet bez ADHD odsetek ten wyniósł 14 proc.;
  • objawy ze strony układu moczowo-płciowego – dotyczyły 43 proc. kobiet z ADHD, w porównaniu do 28 proc. kobiet bez tego schorzenia.
Badanie wykazało, że kobiety z ADHD zgłaszały najwyższy poziom objawów okołomenopauzalnych w wieku od 35 do 39 lat, podczas gdy u kobiet bez ADHD szczyt objawów występował w wieku 45–49 lat. Wynik ten jest zgodny z najnowszymi badaniami genetycznymi sugerującymi, że kobiety z ADHD mogą wchodzić w okres menopauzy wcześniej niż inne kobiety.

Ponadto badacze zaobserwowali poważne objawy ADHD u znacznej części kobiet w wieku okołomenopauzalnym, zarówno u tych z rozpoznaniem ADHD, jak i bez niego.

Naukowcy zauważają, że uzyskane przez nich wyniki badania podkreślają „znaczenie opracowania wytycznych dotyczących leczenia i opieki nad kobietami w okresie okołomenopauzalnym z ADHD, w tym interwencji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb”.

Wpływ estrogenu na kobiety z ADHD w okresie okołomenopauzalnym

Naukowcy szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego u kobiet z ADHD objawy okresu okołomenopauzalnego są bardziej nasilone.

W swoim badaniu wskazali, że możliwą przyczyną mogą być pewne predyspozycje genetyczne w połączeniu z czynnikami środowiskowymi. Ponadto nasilenie objawów może mieć związek z estrogenem. Gdy jego poziom spada, objawy ADHD nasilają się i stają się trudniejsze do opanowania. Tym samym kobiety z ADHD są szczególnie narażone na PMDD (przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne) i inne problemy związane z cyklem.

„Biorąc pod uwagę wzajemne oddziaływanie poziomów estrogenu i dopaminy z objawami ADHD, prawdopodobne jest, że wahania hormonalne w okresie okołomenopauzalnym mogą nasilać istniejące objawy ADHD, a nawet prowadzić do rozpoznania wcześniej nierozpoznanego ADHD” – napisali naukowcy.

