Naukowcy przeprowadzili badania dotyczące kobiet z ADHD i wpływu, jaki ma na nie okres okołomenopauzalny
Naukowcy zbadali wpływ okresu okołomenopauzalnego na kobiety z ADHD. Ponadto porównali nasilenie objawów okołomenopauzalnych i częstość występowania poważnych objawów u kobiet z ADHD i bez ADHD w różnych grupach wiekowych.
W badaniu wzięły udział 5392 islandzkie kobiety w wieku 35–55 lat, wśród których było 535 kobiet z ADHD i 4857, u których nie stwierdzono ADHD. Na podstawie badań ustalono, że 54 proc. kobiet z ADHD doświadczało poważnych objawów okołomenopauzalnych, w porównaniu z zaledwie 30 proc. kobiet bez ADHD.
W badaniu zmierzono trzy kategorie objawów, a kobiety z ADHD uzyskały wyższe wyniki we wszystkich z nich:
Badanie wykazało, że kobiety z ADHD zgłaszały najwyższy poziom objawów okołomenopauzalnych w wieku od 35 do 39 lat, podczas gdy u kobiet bez ADHD szczyt objawów występował w wieku 45–49 lat. Wynik ten jest zgodny z najnowszymi badaniami genetycznymi sugerującymi, że kobiety z ADHD mogą wchodzić w okres menopauzy wcześniej niż inne kobiety.
Ponadto badacze zaobserwowali poważne objawy ADHD u znacznej części kobiet w wieku okołomenopauzalnym, zarówno u tych z rozpoznaniem ADHD, jak i bez niego.
Naukowcy zauważają, że uzyskane przez nich wyniki badania podkreślają „znaczenie opracowania wytycznych dotyczących leczenia i opieki nad kobietami w okresie okołomenopauzalnym z ADHD, w tym interwencji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb”.
Naukowcy szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego u kobiet z ADHD objawy okresu okołomenopauzalnego są bardziej nasilone.
W swoim badaniu wskazali, że możliwą przyczyną mogą być pewne predyspozycje genetyczne w połączeniu z czynnikami środowiskowymi. Ponadto nasilenie objawów może mieć związek z estrogenem. Gdy jego poziom spada, objawy ADHD nasilają się i stają się trudniejsze do opanowania. Tym samym kobiety z ADHD są szczególnie narażone na PMDD (przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne) i inne problemy związane z cyklem.
„Biorąc pod uwagę wzajemne oddziaływanie poziomów estrogenu i dopaminy z objawami ADHD, prawdopodobne jest, że wahania hormonalne w okresie okołomenopauzalnym mogą nasilać istniejące objawy ADHD, a nawet prowadzić do rozpoznania wcześniej nierozpoznanego ADHD” – napisali naukowcy.
