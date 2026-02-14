Zakupy bez koszyka wydają się naturalne dla wielu osób. Przyzwyczajenia kupujących mogą jednak zderzyć się z zasadami obowiązującymi w danym sklepie. Zdarza się, że w niektórych punktach korzystanie z koszyka lub wózka jest obowiązkowe. Co w takim przypadku musi zrobić klient?

Prawo a zasady ustalane przez sklep

Należy zacząć od tego, że w polskim prawie nie znajdziemy przepisu, który obliguje klienta do zabrania koszyka podczas zakupów w sklepie. Z drugiej strony, przedsiębiorca ma pełne prawo ustalać zasady funkcjonowania sklepu, który jest jego własnością. Warunkiem jest ich jasne przekazanie klientom, na przykład w formie informacji przy wejściu. Jeśli komunikat jest widoczny i zrozumiały, sklep może egzekwować taki obowiązek. Oznacza to, że jeżeli właściciel zdecyduje, że korzystanie z koszyka lub wózka jest obligatoryjne, klient, który chce zrobić zakupy w danym miejscu, powinien dostosować się do tej zasady.

Z kolei jeśli kupujący nie zaakceptuje regulaminu, może zostać poproszony o opuszczenie lokalu. Choć takie sytuacje mogą być bulwersujące dla kupujących, co niejednokrotnie potwierdzają internetowe dyskusje, jak najbardziej są dopuszczalne, jeśli sklep wcześniej poinformował o zasadach.