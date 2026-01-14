Aktualizacja: 14.01.2026 14:43 Publikacja: 14.01.2026 14:01
23 lutego 2022 r. policja przyłapała obywatela na kierowaniu autem bez prawa jazdy. Wyrokiem nakazowym z 12 września 2022 r. Sąd Rejonowy uznał mężczyznę za winnego niezastosowania się do decyzji Starostwa Powiatowego z 2007 r. o 4-letnim cofnięciu uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Na podstawie art. 180a Kodeksu karnego wymierzył mu 2 tys. zł grzywny i orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 2 lata. Wobec niezłożenia sprzeciwu orzeczenie uprawomocniło się.
Zastępca RPO Stanisław Trociuk zaskarżył orzeczenie na korzyść skazanego. W kasacji zarzucił rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisów prawa procesowego. Polegało ono na przyjęciu, że wina i okoliczności czynu nie budzą wątpliwości. Tymczasem zgromadzone dowody przeczyły tezie, jakoby skazany prowadził auto, nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Zdaniem zastępcy RPO, sąd powinien wówczas nabrać wątpliwości co do okoliczności czynu i winy oraz, dla ich wyjaśnienia, skierować sprawę do rozpoznania na rozprawie. Tak się nie stało.
Co odkrył rzecznik? Na mocy decyzji Starosty Powiatowego z 6 lipca 2007 r. uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostały cofnięte na 4 lata. Zgodnie z tą decyzją koniec tego okresu upływał 17 maja 2011 r. - po czym obywatel mógł się ubiegać o przywrócenie uprawnień. Nie zrobił tego. Jednak w orzecznictwie SN utrwalone jest stanowisko, że prowadzenie auta po zakończeniu okresu wskazanego w decyzji o cofnięciu uprawnień, ale bez ich odzyskania, nie jest niestosowaniem się do decyzji o ich cofnięciu, lecz jedynie prowadzeniem pojazdu bez uprawnień. Takie zachowanie nie jest przestępstwem z art. 180a Kodeksu karnego, a jedynie wykroczeniem.
„Warunkiem odpowiedzialności za przestępstwo z art. 180a k.k. jest bowiem istnienie w obiegu prawnym decyzji organu, pozbawiającej sprawcę uprawnień do kierowania pojazdami. Decyzja ta w dacie czynu musi być decyzją wykonalną. Nie ulega zatem wątpliwości, że 23 lutego 2022 r. upłynął już okres cofnięcia uprawnień do kierowania. Tym samym zarzucany czyn mógł być rozpatrywany jedynie na jako wykroczenie. Niemniej jednak w tym zakresie sąd uznał już obywatela za winnego, przyjmując że wyczerpał on znamiona tego wykroczenia. Orzeczenie to – wydane już po wyroku zaskarżonym niniejszą kasacją - wobec niezłożenia apelacji uprawomocniło się” - podnosił zastępca RPO.
Sąd Najwyższy uznał kasację za zasadną i to w stopniu oczywistym. W efekcie uchylił wyrok skazujący.
„Z uzasadnienia znajdującej się w aktach sprawy decyzji Starosty Powiatowego (....) z dnia 6 lipca 2007 r. wynikało, że końcowa data cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B, B+E - wynikająca z wykonania wyroku w sprawie (...) Sądu Rejonowego - to 17 maja 2011 r., a zatem prawie 11 lat przed datą zdarzenia, które w akcie oskarżenia zostało zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 180a k.k., a którego istotą było niestosowanie się właśnie do wskazanej powyżej decyzji Starosty Powiatowego (...).
Trzeba przy tym przypomnieć, że chociaż w sentencji samej decyzji wskazano, iż cofnięcie uprawnień ma trwać do czasu wykazania się posiadaniem wymaganych kwalifikacji, to jasne jest, iż decyzja skutek prawny w zakresie cofnięcia uprawnień mogła wywołać tylko w zakresie, w jakim wykonywała orzeczenie o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych kat. B,B+E, a więc tylko do 17 maja 2011 r. (...). Treść przepisu art. 180a k.k., jasno wskazuje, że warunkiem odpowiedzialności za czyn z art. 180 a k.k. jest nie samo prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień, lecz kierowanie nim w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami (...).
Nie ulega wątpliwości, że w dacie czynu zarzucanego i przypisanego oskarżonemu zaskarżonym wyrokiem, prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego nie mogło stanowić niestosowania się do przywołanej w opisie tego czynu decyzji administracyjnej a mogło być jedynie oceniane jako wykroczenie z art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń, tj. prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień (...). Za wykroczenie to jednak już prawomocnie skazano oskarżonego w postępowaniu wykroczeniowym (...) Sądu Rejonowego wyrokiem z dnia 8 grudnia 2022 r., który uprawomocnił się w dniu 16 grudnia 2022 r." - brzmi fragment uzasadnienia wyroku SN z 2 grudnia 2025 r. (sygn. akt V KK 438/25).
