Czy za radio w aucie trzeba płacić abonament RTV? Prawo mówi jasno

Aktualizacja: 17.09.2025 12:09 Publikacja: 17.09.2025 11:49
Radio w aucie a abonament RTV. Co mówią przepisy?
Foto: Adobe Stock
Do płacenia abonamentu RTV zobowiązana jest większość posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Należą do nich również właściciele aut wyposażonych w radio samochodowe. W przypadku osób prywatnych nie oznacza to jednak konieczności wniesienia opłaty za każdy posiadany odbiornik.
Zgodnie ustawą o opłatach abonamentowych, każdy posiadacz działającego radia lub telewizora ma obowiązek jego rejestracji w ciągu 14 dni i opłacania abonamentu RTV, chyba należy do grupy osób ustawowo zwolnionych z opłat. Oznacza to, że większość kierowców musi się liczyć z koniecznością odprowadzenia abonamentu za radio zamontowane w swoim samochodzie. Osoby prywatne nie są jednak zobowiązane do zapłaty za każdy posiadany odbiornik. Jeśli zatem właściciel auta opłaca już abonament za odbiornik w domu, nie musi ponosić dodatkowej opłaty za radio w samochodzie.
Jak wynika z przepisów, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność, uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.
Za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego grożą konsekwencje finansowe. Kara stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej w dniu kontroli. W przypadku radia będzie to 261 zł, a w przypadku radia i/lub telewizora 819 zł.
Odpowiedzialna za pobieranie abonamentu i rejestrację odbiorników jest Poczta Polska. Jej pracownicy są również uprawnieni do prowadzenia kontroli. Mogą oni dokonać również kontroli w aucie. Kontrolerzy mają prawo wykonać zdjęcie radia znajdującego się w samochodzie, które może stanowić dowód posiadania odbiornika i podstawę do naliczenia opłaty.
Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2025 roku abonament wynosi:
Abonenci mogą skorzystać ze zniżek dokonując opłaty za cały rok z góry lub za okres dłuższy niż miesiąc. Od 2026 roku abonament będzie wynosił 9,50 zł miesięcznie za radioodbiornik (114 zł rocznie) i 30,50 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny (366 zł zł rocznie).
Uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych jest kilka grup użytkowników. Należą do nich osoby:
