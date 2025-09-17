Rzeczpospolita
Prawo
Czy za radio w aucie trzeba płacić abonament RTV? Prawo mówi jasno

Właściciel auta ma obowiązek odprowadzenia abonamentu RTV za znajdujący się w nim odbiornik radiowy. W przeciwnym razie grozi mu kara znacznie przewyższająca standardową opłatę. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. Kogo dotyczą?

Publikacja: 17.09.2025 11:49

Radio w aucie a abonament RTV. Co mówią przepisy?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czy właściciel auta musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie?
  • Kto nie musi opłacać abonamentu RTV?
  • Co grozi za brak rejestracji odbiornika radiowego w aucie?
  • Ile aktualnie wynosi abonament RTV?

Do płacenia abonamentu RTV zobowiązana jest większość posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Należą do nich również właściciele aut wyposażonych w radio samochodowe. W przypadku osób prywatnych nie oznacza to jednak konieczności wniesienia opłaty za każdy posiadany odbiornik.

Abonament RTV. Czy właściciel auta musi go opłacać?

Zgodnie ustawą o opłatach abonamentowych, każdy posiadacz działającego radia lub telewizora ma obowiązek jego rejestracji w ciągu 14 dni i opłacania abonamentu RTV, chyba należy do grupy osób ustawowo zwolnionych z opłat. Oznacza to, że większość kierowców musi się liczyć z koniecznością odprowadzenia abonamentu za radio zamontowane w swoim samochodzie. Osoby prywatne nie są jednak zobowiązane do zapłaty za każdy posiadany odbiornik. Jeśli zatem właściciel auta opłaca już abonament za odbiornik w domu, nie musi ponosić dodatkowej opłaty za radio w samochodzie.

Jak wynika z przepisów, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność, uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Kary za brak abonamentu RTV. Kto może przeprowadzić kontrolę?

Za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego grożą konsekwencje finansowe. Kara stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej w dniu kontroli. W przypadku radia będzie to 261 zł, a w przypadku radia i/lub telewizora 819 zł.

Odpowiedzialna za pobieranie abonamentu i rejestrację odbiorników jest Poczta Polska. Jej pracownicy są również uprawnieni do prowadzenia kontroli. Mogą oni dokonać również kontroli w aucie. Kontrolerzy mają prawo wykonać zdjęcie radia znajdującego się w samochodzie, które może stanowić dowód posiadania odbiornika i podstawę do naliczenia opłaty.

Abonament RTV w 2025 i 2026 roku. Wysokość opłat 

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2025 roku abonament wynosi:

  • za radioodbiornik: 8,70 zł za 1 miesiąc, czyli 104,40 zł za rok
  • za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 27,30 zł za 1 miesiąc, czyli 327,60 zł za rok

Abonenci mogą skorzystać ze zniżek dokonując opłaty za cały rok z góry lub za okres dłuższy niż miesiąc. Od 2026 roku abonament będzie wynosił 9,50 zł miesięcznie za radioodbiornik (114 zł rocznie) i 30,50 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i  radiofoniczny (366 zł zł rocznie).

Kto może liczyć na zwolnienie z abonamentu RTV? Lista uprawnionych osób

Uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych jest kilka grup użytkowników. Należą do nich osoby:

  • które ukończyły 75 lat
  • powyżej 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • z orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej
  • z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy
  • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • z orzeczeniem o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
  • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną
  • niesłyszące, niewidome
  • posiadające status bezrobotnego
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego

Źródło: rp.pl

Do płacenia abonamentu RTV zobowiązana jest większość posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Należą do nich również właściciele aut wyposażonych w radio samochodowe. W przypadku osób prywatnych nie oznacza to jednak konieczności wniesienia opłaty za każdy posiadany odbiornik.

Abonament RTV. Czy właściciel auta musi go opłacać?

e-Wydanie