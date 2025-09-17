Czy za radio w aucie trzeba płacić abonament RTV? Prawo mówi jasno

Z tego artykułu się dowiesz: Czy właściciel auta musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie?

Kto nie musi opłacać abonamentu RTV?

Co grozi za brak rejestracji odbiornika radiowego w aucie?

Ile aktualnie wynosi abonament RTV?

Do płacenia abonamentu RTV zobowiązana jest większość posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Należą do nich również właściciele aut wyposażonych w radio samochodowe. W przypadku osób prywatnych nie oznacza to jednak konieczności wniesienia opłaty za każdy posiadany odbiornik.

Reklama Reklama

Abonament RTV. Czy właściciel auta musi go opłacać?

Zgodnie ustawą o opłatach abonamentowych, każdy posiadacz działającego radia lub telewizora ma obowiązek jego rejestracji w ciągu 14 dni i opłacania abonamentu RTV, chyba należy do grupy osób ustawowo zwolnionych z opłat. Oznacza to, że większość kierowców musi się liczyć z koniecznością odprowadzenia abonamentu za radio zamontowane w swoim samochodzie. Osoby prywatne nie są jednak zobowiązane do zapłaty za każdy posiadany odbiornik. Jeśli zatem właściciel auta opłaca już abonament za odbiornik w domu, nie musi ponosić dodatkowej opłaty za radio w samochodzie.

Jak wynika z przepisów, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność, uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.