Do środy wypowiedzenie dotychczasowej polisy OC oznaczało jej natychmiastowe wygaśnięcie, co zmuszało nowego właściciela np. auta do natychmiastowego zawarcia nowej umowy ubezpieczenia. Jeśli nie zdążył, narażał się na karę za brak ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia, która obecnie wynosi nawet 9 tys. zł.
Od września kupujący, który wypowiada umowę OC samochodu, OC rolników czy budynków rolniczych zawartą przez poprzedniego posiadacza pojazdu lub gospodarstwa rolnego, może wskazać dowolny przyszły termin jej rozwiązania. Daje mu to czas na uzgodnienie nowej polisy i zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.
Eksperci Rzecznika Finansowego radzą jednak, żeby nie wypowiadać takiej umowy, dopóki nie zawrze się nowej. Przypominają również, że chociaż weszły w życie zmiany dopuszczające w szerszym zakresie komunikację elektroniczną pomiędzy klientami i ubezpieczycielami, to wypowiedzenia umów obowiązkowych nadal należy składać w formie pisemnej.
Samochody osobowe:- do 3 dni bez OC: 1870 zł (20% pełnej opłaty),- od 4 do 14 dni bez OC: 4670 zł (50% pełnej opłaty),- powyżej 14 dni bez OC: 9330 zł (100% pełnej opłaty).Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy:- powyżej 14 dni bez OC: 14 000 zł (3 razy minimalne wynagrodzenie).Motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze i inne pojazdy: - 310 zł (20% pełnej kary) – od 1 do 3 dni spóźnienia,
- 780 zł (50% pełnej kary) – od 4 do 14 dni spóźnienia,
- 1560 zł (100% pełnej kary) – powyżej 14 dni spóźnienia.Stawki te są oparte na minimalnym wynagrodzeniu brutto, które w 2025 r. wynosi 4666 zł, a kary naliczane są proporcjonalnie do długości okresu bez ważnej polisy.
Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika w 2025 roku wynosi 466,60 zł. Jest ona obliczana jako 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi w tym roku 4 666 zł brutto.
Kara za brak polisy budynków rolnych wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia, czyli 1166,50 zł.
Jak wyjaśnia Rzecznik Finansowy, od 10 września w razie kupna, darowizny czy odziedziczenia pojazdu na nowego posiadacza przechodzą prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych zawartej przez poprzedniego właściciela. Przy transakcji sprzedaży, zbywca pojazdu ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC komunikacyjnego. Daje ona ochronę do końca okresu na jaki została zawarta. Ale kupujący auto ma prawo wypowiedzieć taką umowę i zawrzeć nową u innego ubezpieczyciela. Ten sam mechanizm ma zastosowanie do umów OC rolnika i ubezpieczeń budynków rolniczych.
– Nowe regulacje pozwalają na większą swobodę w określaniu terminu rozwiązania umowy. Obowiązujące do 9 września przepisy przewidywały, że ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Od 10 września, można złożyć wypowiedzenie określając datę rozwiązania umowy. Jeśli nie wskażemy takiej daty, to ubezpieczyciel przyjmie dzień wypowiedzenia, za datę rozwiązania umowy – mówi Łukasz Seroczyński, ekspert w Biurze Rzecznika Finansowego.
Ta zmiana zapewnia większą swobodę w planowaniu wydatków na ubezpieczenia. Eksperci Rzecznika Finansowego radzą, żeby decydując się na wypowiedzenie umowy zadbać o ciągłość ochrony.
– Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej składać wypowiedzenie z datą przyszłą w momencie, kiedy mamy już zawartą umowę z innym ubezpieczycielem. Dlaczego? Bo pomoże to uniknąć sytuacji, w której zapomnimy lub na skutek jakiegoś zdarzenia losowego, nie zdołamy zawrzeć nowej umowy i będziemy mieli przerwę w ochronie ubezpieczeniowej. A nawet dzień przerwy skutkuje opłatą karną nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – podkreśla Łukasz Seroczyński.
Od 10 września obowiązują również uproszczenia w zakresie komunikacji między zakładami ubezpieczeń a klientami. Dotychczas ubezpieczający mógł przy zawarciu umowy ubezpieczenia wyrazić zgodę na składanie mu oświadczeń przez ubezpieczyciela w postaci elektronicznej. Nowe przepisy umożliwiają wyrażanie zgody na komunikację elektroniczną z zakładem ubezpieczeń w całym okresie trwania umowy ubezpieczenia, nie tylko przy jej zawarciu.
Jeśli klient wyrazi zgodę na wysyłanie na wskazany adres e-mail informacji dotyczących jego umowy ubezpieczyciel będzie mógł mu przesyłać drogą elektroniczną wszystkie dokumenty i powiadomienia dotyczące polisy. Będzie mógł wysyłać mailem np. informacje o wznowieniu umowy, oferty i przede wszystkim przypomnienia o zbliżającym się końcu ubezpieczenia.
– Towarzystwa mają obowiązek przesłania informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres na 14 dni przed końcem okresu ochrony. Jeśli wyrazimy zgodę na elektroniczną komunikację, będą mogły zrobić to w postaci elektronicznej np. e-mailem – mówi Łukasz Seroczyński.
Klienci, którzy wyrażą zgodę na taką komunikację elektroniczną powinni upewnić się czy podali aktualny adres e-mail i pamiętać o regularnym sprawdzaniu skrzynki, by nie przeoczyć ważnych wiadomości przesyłanych e-mailem. Mogą otrzymać informacje np. o wznowieniu umowy, a brak reakcji może oznaczać zgodę na automatyczne zawarcie ubezpieczenia OC komunikacyjnego na kolejny rok.
Eksperci Rzecznika Finansowego zwracają uwagę, że w niektórych przypadkach przepisy wciąż przewidują obowiązek komunikacji ze strony klienta z zachowaniem formy pisemnej.
– Klienci powinni pamiętać, że ich zgoda na elektroniczne przesyłanie korespondencji od ubezpieczyciela, nie oznacza rezygnacji z formy pisemnej w ich korespondencji do ubezpieczyciela, kiedy przepis ustawy stawia taki wymóg. To ważne, bo chodzi tu o tak istotne oświadczenia jak te dotyczące wypowiedzenia umów OC – doprecyzowuje Łukasz Seroczyński.
To znaczy, że bez zmian pozostają zasady składania pism dotyczących wypowiedzenia OC komunikacyjnego, w sytuacjach:
- rezygnacji z automatycznego przedłużenia umowy OC na kolejny rok,
- wypowiedzenia umowy zwartej w ramach tzw. zasady automatyzmu, w sytuacji posiadania dwóch polis OC,
- wypowiedzenia umowy OC komunikacyjnego „kupionej” razem z samochodem.
Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu wymaga własnoręcznego podpisu na dokumencie. Podpisany dokument ubezpieczający może przekazać pocztą tradycyjną lub przesłać jego skan e-mailem na adres ubezpieczyciela.
- Dla zachowania formy pisemnej nie jest wystarczające przesłanie zwykłego e-maila, w którego treści napiszemy, że wypowiadamy umowę - zwracają uwagę eksperci. I do dodają, by dla własnego dobra przechowywać potwierdzenie wysłania takiego wypowiedzenia oraz upewnić się, że zostało one skutecznie doręczone ubezpieczycielowi.
