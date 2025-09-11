Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w zasadach wypowiadania umów OC wprowadzono od 10 września?

Jak uniknąć kary za brak ciągłości ubezpieczenia po wypowiedzeniu umowy OC?

Jakie są zalecenia Rzecznika Finansowego dotyczące zawierania nowych umów ubezpieczeniowych?

Na co powinny zwrócić uwagę osoby decydujące się na automatyczne przedłużenie umowy OC?

Do środy wypowiedzenie dotychczasowej polisy OC oznaczało jej natychmiastowe wygaśnięcie, co zmuszało nowego właściciela np. auta do natychmiastowego zawarcia nowej umowy ubezpieczenia. Jeśli nie zdążył, narażał się na karę za brak ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia, która obecnie wynosi nawet 9 tys. zł.

Od września kupujący, który wypowiada umowę OC samochodu, OC rolników czy budynków rolniczych zawartą przez poprzedniego posiadacza pojazdu lub gospodarstwa rolnego, może wskazać dowolny przyszły termin jej rozwiązania. Daje mu to czas na uzgodnienie nowej polisy i zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Eksperci Rzecznika Finansowego radzą jednak, żeby nie wypowiadać takiej umowy, dopóki nie zawrze się nowej. Przypominają również, że chociaż weszły w życie zmiany dopuszczające w szerszym zakresie komunikację elektroniczną pomiędzy klientami i ubezpieczycielami, to wypowiedzenia umów obowiązkowych nadal należy składać w formie pisemnej.