Procenty z mniejszym i większym podatkiem

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, odnosząc się do pomysłów płynących ze strony rządu stwierdził ostatnio, że wytworzenie 1 gr czystego alkoholu pod postacią wódki jest kilkukrotnie tańsze niż w przypadku piwa. – Głęboki spadek popytu na piwo oznaczałby przeniesienie części konsumpcji na wyroby spirytusowe, zwłaszcza małpki – tłumaczył.

Mniej czyli więcej

Polityka podatkowa to nie tylko troska o wpływy do budżetu, ale również aspekty zdrowotne i społeczne. Dlatego rząd powinien dążyć do zmniejszania spożycia. Temu służy m.in. systematyczne zwiększanie akcyzy, które raczej nie budzi oporów. Ale już różnice w opodatkowaniu piwa i innych alkoholi wywołują spore emocje.

Browarnicy argumentują, że większa popularność piwa w ostatnich dekadach doprowadziła do zmiany struktury spożycia alkoholi w Polsce na rzecz tych niskoprocentowych. Ale trzeba pamiętać, że piwo to też alkohol – litr złocistego napoju zawiera najczęściej więcej alkoholu niż 100 ml wódki. To, że Polacy piją więcej piwa, nie oznacza zatem, że dzięki temu spożywają mniej alkoholu.

Konsumpcja rzeczywiście spada, ale dotyczy to wszystkich grup napojów wyskokowych. W 2018 r. wypiliśmy prawie 40 mld litrów piwa, do 2023 r. konsumpcja spadła o jedną czwartą – do 30,6 mld litrów. W przeliczeniu na czysty alkohol spożycie napojów spirytusowych zmniejszyło się z 3,8 l na głowę w 2021 r. do 3,4 l w 2023 r., a wina w tym samym czasie z 0,8 l do 0,72 l.

Od wprowadzenia w 2022 r. corocznej podwyżki akcyzy branża spirytusowa odnotowuje kurczenie się rynku: o 8 proc. w 2022 r., 10 proc. w 2023 r. i kolejne 10 proc. w I kwartale 2024 r. Spada sprzedaż legalnych alkoholi mocnych we wszystkich pojemnościach. Ze względu na wysokie ceny część zakupów przeniosła się do szarej strefy. Według raportu „Szara strefa 2024” Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych wartość nielegalnej sprzedaży wysokoprocentowych alkoholi w 2023 r. generowała ok. 1,3 mld zł strat dla budżetu państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków.

Tymczasem to piwo odpowiada za większość spożycia alkoholu w Polsce. Podczas posiedzenia parlamentarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom pod koniec stycznia Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia, przekazał dane z 2023 r. dotyczące spożycia w Polsce. Wyniosło ono, w przeliczeniu na stuprocentowy alkohol, 8,93 litra per capita. Wskazał też, że w latach 2022–2023 odnotowano niewielki spadek. Mówiąc o rodzajach alkoholu wskazał, że za spożycie w ponad 53,8 proc. odpowiada piwo.