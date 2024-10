BCC For The Future już na stałe zagości w kalendarzach biznesowych w Polsce

W Warszawie odbyła się druga edycja organizowanej przez Business Centre Club konferencji BCC For The Future. Liderzy Jutra. Jaki był cel tej konferencji?

Wydarzenie składa się z dwóch części, czyli konferencji, podczas której rozmawiamy o przyszłości zarządzania i przywództwa oraz gali wieczornej, na której wręczamy nagrody Wizjonera Polskiej Gospodarki imienia Marka Goliszewskiego, założyciela i wieloletniego prezesa BCC. Jeśli chodzi o samą konferencję, to chcemy bardzo praktycznie patrzeć na przyszłość zarządzania i przywództwa, nowoczesne metody w obu tych obszarach i trendy z tym związane. W tym roku rozmawialiśmy m.in. o tym, jak być skutecznym przywódcą, jak wiedza z zakresu neurobiologii może pomóc liderom w skuteczniejszym zarządzaniu zespołami i w podejmowaniu decyzji, jak efektywnie przełożyć strategię na działania. Ze względu na dwudziestolecie obecności Polski w Unii Europejskiej rozmawialiśmy również na tematy makrogospodarcze, europejskie. Chodziło tutaj głównie o transformację polskiej gospodarki, jej cyfryzację, wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, o zieloną transformację energetyczną. Nasza konferencja jest wyjątkowa ze względu na to, że udaje nam się zgromadzić czołowych polskich menedżerów, przedstawicieli świata nauki i świata doradczego, a także ekspertów politycznych. Gościem specjalnym był w tym roku premier Leszek Miller, który opowiadał o kulisach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Który z tych tematów wzbudził największe emocje, najmocniej pobudził dyskusję?

Wszystkie panele wzbudziły duże zainteresowanie. Gorące dyskusje wywołał temat transformacji cyfrowej, zarówno gospodarki, jak i przedsiębiorstw. To bardzo ważne zagadnienia, i nie mówię już o technologiach energooszczędnych, ale takich, które działają w oparciu o sztuczną inteligencję. Istotne są również kwestie związane z robotyką, automatyką, rewolucją przemysłową 4.0, a w zasadzie powoli 5.0, z dużymi zbiorami danych, analityką predykcyjną czy czatami GTP. To wszystko staje się źródłem przewagi przedsiębiorstw. Rozmawialiśmy też o pomocy rządu dla małych średnich przedsiębiorstw, o polityce podatkowej, zachętach inwestycyjnych.

Ważnym obszarem, który był szeroko dyskutowany, było przywództwo, to jak być dobrym przywódcą w tych bardzo trudnych czasach, bo przypominam, że mamy wyjątkowo zmienne i dynamiczne otoczenie. W tym otoczeniu nasze metody planowania i prognozowania oparte na statystyce i racjonalności powoli zawodzą. Do tego pojawiają się megatrendy społeczne i gospodarcze, takie jak zrównoważony rozwój, raportowanie ESG, gospodarka obiegu zamkniętego. Firmy muszą działać szybko, podejmować właściwe decyzje. Potrzeba więc dobrych ludzi, liderów, którzy muszą czuć te wszystkie zmiany i trendy, którzy potrafią przygotować i wdrożyć rozsądną strategię. Mówiliśmy w tym kontekście także o roli lidera jako osoby wspierającej rozwój i dobrostan swoich pracowników oraz promującej wartości w firmie oraz o tym, jak budować relacje z pracownikami i wspierać ich w osiąganiu coraz lepszych wyników.

A wieczorna gala?

To okazja do spotkań i dyskusji kuluarowych, ale też do wręczenia nagród Wizjonera Polskiej Gospodarki. Od dwóch lat nagradzamy przedsiębiorców i menedżerów firm wdrażających innowacje. Dzięki takim ludziom, ich wytrwałości i pracy, polska gospodarka staje się silniejsza, bardziej dynamiczna, a przede wszystkim bardziej konkurencyjna. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach. Nagradzamy prekursorskie techniki i technologie przemysłowe, innowacyjne produkty, innowacyjne usługi, nowatorskie rozwiązania wspierające zarządzanie, a także startupy. Zgodnie z taką wizją i koncepcją Marka Goliszewskiego, który przyszłość gospodarki widział w zasobach intelektualnych, wiedzy, innowacyjności, kreatywności. Przyszłość widział właśnie w wiedzy i młodych przedsiębiorcach. Chcemy kontynuować jego misję, dlatego nagradzamy młodych polskich przedsiębiorców.

Kogo nagrodziliście w tym roku?

Nagrodzeni członkowie BCC to: