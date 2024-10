Jak ma działać przedsiębiorstwo przyszłości? Konferencja Business Centre Club

BCC For The Future to konferencja z udziałem najlepszych praktyków biznesu, która platformą wymiany doświadczeń i prezentacji narzędzi służących kreowaniu liderów. To także okazja do uczczenia pamięci założyciela i długoletniego prezesa BCC – Marka Goliszewskiego.

Długa lista tematów do dyskusji

- BCC For The Future to wydarzenie, który będziemy organizować cyklicznie - raz w roku. Naszym celem jest wskazywanie szans, zagrożeń oraz najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania „przedsiębiorstwem przyszłości”, a także nagradzanie najbardziej innowacyjnych polskich menedżerów i przedsiębiorców, kierujących się nowoczesnymi standardami i rozwiązaniami biznesowymi. Firm, które mają szansę pozytywnie wpłynąć na postrzeganie i rozwój gospodarki – tłumaczył nam przed rokiem Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Tłumaczył, że żyjemy w czasach dynamicznych zmian, przede wszystkim technologicznych. Nowe technologie, w tym AI zmieniają modele biznesowe, podejście i komunikację z klientem, zarządzanie procesami, metody planowania i prognozowania, jak również sposób funkcjonowania całego rynku pracy. Są też źródłem przewag konkurencyjnych. Należy inwestować w edukację, rozwój nowych zawodów, przekwalifikowywanie pracowników, a także tworzyć do tego podstawy prawne i struktury wsparcia społecznego. - Chcemy aktywnie wspierać te kierunki – stwierdził szef BCC.

W tegorocznej, drugiej już edycji BCC For The Future, zaplanowano 20 sesji tematycznych. Uczestnicy konferencji dyskutują m.in. o skutecznym kierowaniu przedsiębiorstwem w warunkach nowych wyzwań społecznych i rosnącej konkurencji, o innowacyjnych modelach biznesowych, o zarządzaniu ryzykiem wynikającym z coraz szybciej zmieniających się warunków działalności biznesowej, o praktycznym wykorzystaniu w firmie nowych technologii, automatyki, cyfryzacji, dużych zbiorów danych, inteligentnych systemów analityki biznesowej i wspomagania decyzji, a także o zasadach i metodach skutecznego przywództwa oraz kreowania liderów. Będą też dyskutować o wykorzystaniu funduszy europejskich w rozwoju neutralnego klimatycznie przemysłu, zielonej transformacji dla przemysłu przy wsparciu środków funduszy UE oraz Krajowego Planu Odbudowy i o efektywnym ich wykorzystaniu. Konferencja będzie także okazją do dyskusji na temat nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. W panelach dyskusyjnych biorą udział osoby o uznanym autorytecie z zakresu zarządzania i gospodarki, liderzy firm, które osiągnęły już sukces rynkowy oraz przedsiębiorcy – członkowie BCC reprezentujący różne branże.