Kto mógłby wziąć udział w takim przedsięwzięciu? Jego trzon stanowiłaby zapewne „koalicja chętnych” złożona z dwóch europejskich mocarstw atomowych, Francji i Wielkiej Brytanii, nawet jeśli ten ostatni kraj na razie ani tego nie odrzucił, ani nie potwierdził. Otwarta jest kwestia dołączenia do tego projektu Niemiec po wyborach do Bundestagu 23 lutego, z których zapewne wyjdzie zwycięsko przywódca CDU/CSU Friedrich Merz. Gotowa do udziału w takiej operacji jest najpewniej Holandia, a także kraje skandynawskie i bałtyckie.

Udział Polski w misji rozjemczej na Ukrainie jest powiązany ze zwycięstwem w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego

A co z Polską? W połowie grudnia premier Tusk mówił, że „na razie” nasz kraj do tego się nie szykuje. Miesiąc później precyzował, że to nie może być kwestia dwustronna między Ukrainą i Polską, ale raczej wyzwanie dla całego NATO. „The Economist” w tym tygodniu tłumaczy, dlaczego kraj, który wśród europejskich sojuszników natowskich wydaje najwięcej na obronę poza Francją, Wielką Brytanią i Niemcami nie angażuje się teraz w to przedsięwzięcie. To zdaniem tygodnika obawa, aby nie zaszkodzić zwycięstwu Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, a także oczekiwanie na pełne rozwiązanie sporu z Kijowem o rzeź wołyńską.

Tyle że urzeczywistnienie idei misji może zająć na tyle dużo czasu, że kiedy już stanie na porządku dziennym, Polska będzie do tego gotowa. W tej chwili Putin nie daje żadnych sygnałów, że byłby gotowy zaakceptować takie rozwiązanie. Jego celem nadal pozostaje przejęcie pośredniej kontroli nad całą Ukrainą. Zachodnia misja by to uniemożliwiła.

Wydaje się, że Trump zdaje sobie z tego sprawę. Na platformie Truth Social ostrzegł, że jeśli Kreml nie zgodzi się na zakończenie teraz wojny, uruchomi bardzo poważne sankcje, które rzucą rosyjską gospodarkę na kolana. Prezydent wskazał na bardzo trudną sytuację Rosji, nie tylko z punktu widzenia wojskowego. Całkiem więc możliwe, że gdy sytuacja Moskwy stanie się krytyczna, także Putin pogodzi się z zachodnią misją pokojową w Ukrainie, byle uratować nie tylko swoje zdobycze terytorialne, ale i swój reżim.