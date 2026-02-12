Ju Ae (po prawej) ma zostać następczynią Kim Dzong Una
Taką ocenę sytuacji w Korei Północnej przedstawiciele Narodowej Służby Wywiadu (NIS) Korei Południowej przedstawili w czwartek południowokoreańskim parlamentarzystom – co relacjonowali dziennikarzom dwaj parlamentarzyści, Park Sun-won i Lee Seong-kweun. Już wcześniej NIS sygnalizował, że Ju Ae jest „najbardziej prawdopodobną” sukcesorką Kima.
Dowodem na to, że Ju Ae jest przygotowywana do pełnienia roli przywódcy kraju, ma być wyrażanie przez nią w ostatnim czasie poglądów na temat różnych aspektów polityki państwa.
- Kim Ju-ae pokazywała się w czasie różnych wydarzeń, w tym w czasie rocznicy utworzenia Koreańskiej Armii Ludowej (...) zauważono też sygnały w postaci wyrażania przez nią opinii w kwestiach związanych z polityką państwa, NIS uważa, że weszła ona w proces wyznaczania na sukcesora (Kim Dzong Una) - powiedział dziennikarzom Lee.
Czytaj więcej
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un w niedzielę nadzorował testowanie pocisków, które - według...
Z raportu przedstawionego przez NIS wynika, że obecnie to, iż Ju Ae zostanie kolejnym przywódcą Korei Północnej wydaje się pewne. Południowokoreański wywiad nie określa jej już mianem prawdopodobnego sukcesora, lecz osoby, która jest na etapie „wyznaczania do sukcesji”.
NIS ma bacznie przyglądać się czy Ju Ae pojawi się na organizowanym co pięć lat kongresie rządzącej krajem monopartii, Partii Pracujących Korei, która odbywa się w lutym. W styczniu córka Kima pojawiła się po raz pierwszy wraz z rodzicami w Pałacu Słońca Kŭmsusan, mauzoleum rządzącej Koreą Północną dynastii Kimów (spoczywają tam pradziadek Ju Ae Kim Ir Sen, założyciel państwa i dziadek Ju-ae Kim Dzong Il, ojciec obecnego przywódcy). We wrześniu 2025 roku pojechała wraz z Kim Dzong Unem do Chin - była to jej pierwsza oficjalna podróż międzynarodowa.
O Ju Ae wiadomo, że urodziła się prawdopodobnie w 2013 roku, co oznacza, że ma dziś 13 lat. Prawdopodobnie ma starszego brata, który jednak nigdy nie pokazał się publicznie, nie wspominały też o nim północnokoreańskie media. Spekuluje się, że najstarszy syn Kim Dzong Una może mieć jakieś problemy ze zdrowiem. Kim Dzong Un ma mieć ze swoją żoną, Ri Sol Ju jeszcze jedno dziecko, które przyszło na świat w 2017 roku (to prawdopodobnie chłopiec). O urodzeniu Ju Ae świat poinformował znany amerykański koszykarz Denis Rodman, który po wizycie w Korei Północnej w 2013 roku mówił w rozmowie z „The Guardian”, że „trzymał na rękach Ju Ae”, dziecko północnokoreańskiego przywódcy. Po raz pierwszy w północnokoreańskiej telewizji pojawiła się w 2022 roku, gdy towarzyszyła ojcu w czasie próby pocisku balistycznego w 2022 roku.
Od tego czasu Ju Ae pojawiała się wielokrotnie u boku ojca. Pojawienie się Ju Ae w przestrzeni publicznej sprawiło, że zaczęto spekulować, iż to właśnie córkę Kim Dzong Un chce uczynić swoim następcą. Od momentu utworzenia Korei Północna przez Kim Ir Sena władzę w kraju sprawują kolejne pokolenia jego rodu.
Czytaj więcej
Korea Północna poinformowała o zestrzeleniu drona, który miał wtargnąć w jej przestrzeń powietrzn...
BBC zauważa, że o rosnącej pozycji Ju Ae w systemie władzy Korei Północnej świadczy to, że w ostatnim czasie, pojawiając się publicznie, nie chodziła już za ojcem, lecz obok niego. To symboliczny sposób na pokazanie, że Ju Ae jest równa swojemu ojcu.
Uciekinierzy z Korei Północnej powątpiewali jednak, że w kraju, w którym role płciowe są bardzo tradycyjnie podzielone, przywódcą może zostać kobieta. Warto jednak zwrócić uwagę, że w obecnym systemie władzy w Korei Północnej ważną rolę odgrywa siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, która zajmuje wysokie stanowiska partyjne i państwowe i pełni rolę szarej eminencji. Kim Jo Dzong zasiada w Komitecie Centralnym Partii Pracujących Korei.
Nie jest też jasne dlaczego Kim Dzong Un, który ma 42 lata, już teraz wyznacza następczynię. Być może wiąże się to z jego problemami ze zdrowiem – południowokoreański wywiad spekulował, że Kim cierpi na cukrzycę i ma problemy z sercem ze względu na otyłość.
Premier Wielkiej Brytanii przetrwał skandal związany z powiązaniami brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie Peter...
Niemiecki rząd przygląda się sprawie Epsteina, ale, w przeciwieństwie do Polski, nie zamierza analizować akt prz...
W lipcu 2006 roku, gdy pojawiły się pierwsze zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec Jeffreya Epsteina,...
Kreml waha się, czy z powodu „Wyspy Wolności” zacząć spór z USA. Czy może porzucić sojuszników na zachodniej pół...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas