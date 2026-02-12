Taką ocenę sytuacji w Korei Północnej przedstawiciele Narodowej Służby Wywiadu (NIS) Korei Południowej przedstawili w czwartek południowokoreańskim parlamentarzystom – co relacjonowali dziennikarzom dwaj parlamentarzyści, Park Sun-won i Lee Seong-kweun. Już wcześniej NIS sygnalizował, że Ju Ae jest „najbardziej prawdopodobną” sukcesorką Kima.

Co wskazuje na to, że Kim Ju Ae ma zostać następczynią Kim Dzong Una?

Dowodem na to, że Ju Ae jest przygotowywana do pełnienia roli przywódcy kraju, ma być wyrażanie przez nią w ostatnim czasie poglądów na temat różnych aspektów polityki państwa.

- Kim Ju-ae pokazywała się w czasie różnych wydarzeń, w tym w czasie rocznicy utworzenia Koreańskiej Armii Ludowej (...) zauważono też sygnały w postaci wyrażania przez nią opinii w kwestiach związanych z polityką państwa, NIS uważa, że weszła ona w proces wyznaczania na sukcesora (Kim Dzong Una) - powiedział dziennikarzom Lee.

Z raportu przedstawionego przez NIS wynika, że obecnie to, iż Ju Ae zostanie kolejnym przywódcą Korei Północnej wydaje się pewne. Południowokoreański wywiad nie określa jej już mianem prawdopodobnego sukcesora, lecz osoby, która jest na etapie „wyznaczania do sukcesji”.