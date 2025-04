Jak informuje agencja Reutera, Hegsethowi doradzono, aby nie udostępniał informacji w niezabezpieczonych aplikacjach, takich jak Signal, zanim zrobił to w zeszłym miesiącu.

Pete Hegseth – zaufany człowiek Donalda Trumpa

Przemawiając do dziennikarzy w Białym Domu w poniedziałek, Hegseth uderzył w media i byłych współpracowników. – Rozmawiałem z prezydentem i zamierzamy kontynuować walkę po tej samej stronie przez cały czas – powiedział. Pracownicy Białego Domu uważają, że odwołanie szefa Pentagonu byłoby sukcesem Partii Demokratycznej. Niektórzy przedstawiciele partii wzywali Hegsetha do rezygnacji po ostatnich doniesieniach, twierdząc, że kolejny przypadek przekazywania tajnych informacji pokazuje, iż nie nadaje się on na to stanowisko.

Republikanie w większości milczeli, ale pojawiły się też głosy krytyczne wobec sekretarza obrony. Kongresmen Don Bacon w wywiadzie dla „Politico” zadał pytania dotyczące doświadczenia Hegsetha i powiedział, że sytuacja z czatem byłaby nie do przyjęcia.

Trump usunął wielu sekretarzy obrony podczas swojej pierwszej kadencji z powodu różnic w poglądach lub wątpliwości, co do ich lojalności. Hegseth jest jednak postrzegany jako człowiek prezydenta. Od momentu zaprzysiężenia Trumpa 20 stycznia sekretarz obrony wysłał tysiące żołnierzy na granicę z Meksykiem i wezwał Europę do zwiększenia wydatków na obronę.