– On po prostu kłamie – odpowiada na komentarz Hegsetha Goldberg, wskazując, że nie wyjdzie poza ujawnienie tych fragmentów konwersacji, które nie zawierają poufnych danych.

Ale i to, co ujawnił, mówi wiele o mentalności obecnej ekipy w Białym Domu. Najpierw J.D. Vance, a potem Hegseth dają upust swojej niechęci, żeby nie powiedzieć nienawiści wobec Europejczyków. Wskazują, że Ameryka znów weźmie na siebie koszty operacji, która będzie przede wszystkim służyć Europie. A to dlatego, że z Morza Czerwonego, gdzie żegluga zostanie w ten sposób znowu otwarta, w niepomiernie większym stopniu korzystają europejskie statki niż amerykańskie. – To jest żałosne – przyznaje sekretarz obrony. Waltz spieszy zapewnić, że jego służby podliczą koszty operacji i wystawią fakturę europejskim aliantom. O tym, że Huti są grupą bojową wspieraną przez Iran i atakują statki w odpowiedzi na pacyfikację przez Izrael Strefy Gazy, a więc, że operacja jest przede wszystkim wyrazem sojuszu między Trumpem a szefem izraelskiego rządu Beniaminem Netanjahu, nie ma słowa.

Hegseth nie chce sił zbrojnych, które odzwierciedlałyby różnorodność amerykańskiego społeczeństwa

Hegseth stoi na czele Pentagonu od nieco ponad dwóch miesięcy. W tym czasie zaskarbił sobie wrogość znacznej części korpusu dowódczego. Być może jego najbardziej kontrowersyjnym ruchem było zwolnienie szefa połączonych szefów sztabów generała CQ Browna oraz stojącej na czele marynarki wojennej Lisy Franchetti. Mowa o jedynym Afroamerykaninie i jedynej kobiecie na szczytach amerykańskich sił zbrojnych.



Pod koniec zeszłego tygodnia wizytę w Pentagonie złożył najbogatszy człowiek świata Elon Musk. Tym razem wystąpił w roli bezwzględnego tropiciela zbędnych wydatków w amerykańskiej administracji. Ironia chciała, że rozmawiano przy tej okazji o tym, co zrobić, by z Departamentu Obrony nie wyciekały tajne informacje. Jednocześnie Hegseth ogłosił zwolnienie 60 tys. pracowników cywilnych resortu, którzy w jego opinii wykonywali niepotrzebną pracę. Miałoby to przynieść 580 mln dol. rocznych oszczędności. Inicjatywa uwolniła jednak batalię sądową między Pentagonem a wymiarem sprawiedliwości. Grupa sędziów uważa, że zbiorowe zwolnienia bez podania przyczyn są sprzeczne z amerykańskim prawem.

Hegseth broni się, że jego celem jest przywrócenie „bojowego ducha” wśród żołnierzy. – Ważniejsza jest dla nas jedność niż różnorodność – przekonuje, odnosząc się do zwolnienia Browna i Franchetti. Część szeregowych żołnierzy podziela jego opinię, ale doświadczone kadra dowódcza jest w większości temu przeciwna. Zmiana kadry dowódczej, której kluczem jest lojalność wobec Trumpa, ale nie profesjonalizm, jest tym bardziej niepokojąca, że następuje w istotnym momencie wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Zdaniem eksportów to jest czas, w którym potrzebna jest pełna mobilizacja amerykańskich sił zbrojnych.