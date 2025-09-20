Pentagon sznuruje usta dziennikarzom. Znaczne obostrzenia dla prasy w Departamencie Wojny

Od miesięcy sekretarz obrony i jego zespół zaostrzają ograniczenia dla reporterów Pentagonu, ograniczając jednocześnie bezpośrednią komunikację personelu wojskowego z prasą. Podobnie jak wielu sekretarzy obrony przed nim, Hegseth jest głęboko zirytowany przeciekami. Jego zespół groził w tym roku użyciem wariografów, aby powstrzymać ludzi przed ujawnianiem informacji.

Reporterzy tradycyjnie mieli dostęp do niektórych pomieszczeń w Pentagonie, aby relacjonować interakcje wojska ze światem. Dotyczy to biur Sekretarza Obrony, Sztabu Połączonego i sześciu rodzajów sił zbrojnych. Jednak w styczniu Departament Obrony odebrał przestrzenie robocze kilku organizacjom medialnym – w tym POLITICO, „Washington Post” i „New York Times” – i przejął głównie konserwatywne media.

Kiedy organizacje medialne zaprotestowały przeciwko tej decyzji, Pentagon odebrał biurka kolejnym organizacjom, w tym NBC News i CNN.

„Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”

Zdaniem władz Departamentu Wojny, bo taką nazwę tego resortu od niedawna forsuje Donald Trump, nowe regulacje mają na celu zapobieżenie nieautoryzowanym przeciekom, które mogą narazić bezpieczeństwo kraju i personelu wojskowego. Podkreślono, że nawet pozornie niegroźne ujawnienia mogą mieć poważne konsekwencje.

Ograniczenia są kontynuacją coraz bardziej zamkniętej polityki informacyjnej prowadzonej przez sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, który znany jest z napiętych relacji z dziennikarzami. Nowe przepisy pozwalają Pentagonowi uznać określone media lub dziennikarzy za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, co umożliwia łatwe cofanie im dostępu do budynku.