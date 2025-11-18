Wybuch na torach. Żurek: sprawcom nie udało się wywołać paniki

Na pytanie o nieoficjalne informacje mówiące o tym, że były też inne ładunki wybuchowe, które jednak nie eksplodowały, minister nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć. Przyznał jednak, że sprawy mogły potoczyć się dużo gorzej.

- Nigdy nie wiemy, jaki był cel sprawcy, bo czasem jest tak, że celem sprawcy jest po prostu ostrzeżenie. Tak, jak z tymi dronami, nadlatującymi nad Polskę - czy była to akcja która miała zdestabilizować państwo, czy coś uszkodzić? Czasem jest tak, że po prostu służby obcego państwa chcą wywołać destabilizację i panikę - powiedział Żurek.

- Więc ja myślę, że my musimy przede wszystkim dbać o to, żeby nasze społeczeństwo zobaczyło, że służby działają sprawnie. Bo rzeczywiście można powiedzieć, że tutaj cały system zadziałał w pewnym momencie. Choć nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkiego i wszystkich w stu procentach. Mamy świadomość, że państwa, które od lat walczą z aktami terroru i mają bardzo duże doświadczenie, też nie są w stanie zapobiec wszystkim takim aktom. Można powiedzieć, że my się uczymy, ale ja bym chciał bardzo, żebyśmy przy tej okazji trenowali odporność polskiego społeczeństwa na tego typu sytuacje – dodał minister sprawiedliwości.

W ocenie Waldemara Żurka, incydenty na kolei były do tej pory jednymi z najpoważniejszych aktów sabotażu. - Oczywiście, była też Marywilska. Nie było ofiar śmiertelnych, ale straty finansowe w tamtym przypadku są ogromne i być może to też miało uderzyć, bo przecież wiemy, że wszyscy ci, którzy tam handlowali, to to są ci, którzy odprowadzają podatki do budżetu państwa i być może właśnie na tym służbom wrogiego państwa zależy najbardziej. Na destabilizacji wywołaniu paniki. To też był, wydaje mi się, taki pokaz, że gdyby taki duży skład osobowy wypadł z torów pod wpływem wybuchu i stoczył się, no to mogło dojść do wielkiej katastrofy kolejowej - stwierdził minister.

- Ale proszę zauważyć, że nasze społeczeństwo dzisiaj widzi, że władza jest skonsolidowana – przynajmniej władza wykonawcza - i moim zdaniem nie ma paniki. Służby będą robić swoje, idziemy dalej. W aresztach i więzieniach siedzą już ludzie, którzy byli odpowiedzialni za przygotowania aktów sabotażu – mówił minister.