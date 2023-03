Polskie służby rozbiły siatkę szpiegowską pracującą dla Rosji - podało RMF FM. Według tego źródła, grupa miała prowadzić w naszym kraju przygotowania do działań dywersyjnych. Chodziło m.in. o monitorowanie ruchu na liniach kolejowych, między innymi w okolicach lotniska w Jasionce pod Rzeszowem, które jest głównym punktem przerzutowym zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Według radia, przy torach umieszczono kilkadziesiąt urządzeń, które rejestrowały ruch na torach i transmitowały obraz do sieci.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli zatrzymać w tej sprawie sześć osób. O godz. 11:00 w czwartek ma odbyć się konferencja prasowa, na której szef MSWiA Mariusz Kamiński ma odnieść się do doniesień w sprawie rozbicia siatki szpiegowskiej.

- Faktycznie na terenie Polski była pewna grupa osób, która działała na szkodę interesów państwa, na szkodę bezpieczeństwa państwa - potwierdził w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. W rozmowie z Radiem Zet dodał, że "polskie służby, tak jak w takich sytuacjach zawsze postępują, podjęły działania, które zapobiegły szkodliwym działaniom tej grupy".

- Minister Kamiński dzisiaj o godzinie 11:00 w szczegółach powie, jakie to były działania i co to były za osoby - zapowiedział.

Czy na lotnisku w Jasionce też były ukryte kamery? - Ja nie mam szczegółowych informacji, minister Kamiński o tym powie, natomiast mogę powiedzieć tyle, że polskie służby zapobiegły szkodliwym działaniom, które miały miejsce na terenie (Polski - red.) - odparł rzecznik rządu.