- To oczywiste, że mają miejsce działania ludobójcze. Dzieci są głodzone. Żywność jest wykorzystywana jako broń wojenna – powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych wicepremier i minister spraw zagranicznych Irlandii Simon Harris. Oświadczył, że umowa stowarzyszeniowa między Unią Europejską a Izraelem musi zostać zawieszona.

Palestyńczycy opłakują swoich krewnych, zabitych przez izraelskie wojsko. Chan Junus, środa 21 maja Foto: REUTERS/Hatem Khaled

Czy społeczność międzynarodowa ogłosi sankcje na Izrael?

16 maja Izrael ogłosił kolejną ofensywę w Strefie Gazy. Premier Beniamin Netanjahu stwierdził, że Izrael może przejąć kontrolę nad całą enklawą. Kilka dni później premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i szef kanadyjskiego rządu Mark Carney oświadczyli, że ich kraje domagają się „przerwania operacji wojskowych Izraela w Strefie Gazy i natychmiastowego wpuszczenia do Gazy pomocy humanitarnej”. „Zawsze popieraliśmy prawo Izraela do obrony Izraelczyków przed terroryzmem. Ale ta eskalacja jest całkowicie nieproporcjonalna” - stwierdzili. Francja, Wielka Brytania i Kanada zagroziły podjęciem odpowiednich działań (padło słowo „sankcje”), jeśli Izrael nie wstrzyma ofensywy i nie zniesie ograniczeń dostaw pomocy humanitarnej.

21 maja izraelskie wojsko oddało strzały - twierdziło, że ostrzegawcze - gdy grupa kilkudziesięciu dyplomatów zbliżyła się do obozu dla uchodźców w Dżaninie. Część europejskich stolic zaprotestowała.

Co z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków?

Kilka dni temu Izrael zgodził się na wpuszczenie do Gazy ograniczonej pomocy – w oficjalnym komunikacie zapowiedział przepuszczanie „podstawowej ilości żywności”, co miałoby sprawić, że „nie dojdzie do kryzysu głodu”. Izraelscy aktywiści kilkukrotnie próbowali zablokować wjazd ciężarówek z pomocą humanitarną do Gazy. W piątek agencja Reutera informowała, że do Gazy od poniedziałku wjechało 305 ciężarówek, jednak „dostarczanie zaopatrzenia do ludzi szukających schronienia w namiotach i innych prowizorycznych miejscach było bardzo trudne, a przedstawiciele ONZ twierdzą, że każdego dnia potrzeba co najmniej 500-600 ciężarówek z pomocą”. Sieć palestyńskich organizacji pomocowych podała, że przez przejście Kerem Szalom wjechało 119 ciężarówek. Pojawiły się doniesienia o szabrownikach oraz o bombardowaniu przez Izrael uzbrojonych ludzi pilnujących pomocy humanitarnej.