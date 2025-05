„Obiecuję im jedzenie, oczywiście kłamię”. Wstrząsające wyznania matki z oblężonej Gazy

W tym tygodniu Izrael po raz pierwszy od 2 marca zaczął zezwalać na wwóz żywności do Strefy Gazy, w tym mąki i żywności dla niemowląt. Według ONZ, niewielka liczba przepuszczonych ciężarówek z dostawami to kropla w morzu potrzeb. Izrael przygotowuje nowy system dystrybucji, który ma być kontrolowany przez izraelskie wojsko. Według ONZ i organizacji pomocowych, doprowadzi to do dalszych przesiedleń ludności.

Jak wynika z informacji telewizji Al Dżazira, w sobotę w miejscowości Al-Mawasi na południu Strefy Gazy Izrael przeprowadził atak na ludzi zgromadzonych wokół ciężarówki przewożącej mąkę - zginęło co najmniej pięciu Palestyńczyków, a 50 osób zostało rannych.