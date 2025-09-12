Piotr Andrzejewski: Podział władz jest w dużej mierze fikcją ustrojową

Żyjemy w chorym państwie i dopóki nie nastąpi uzdrowienie, to nadal kosztem obywateli będzie się odbywała jego destrukcja. Chodzi o to, że jeżeli nie można opanować personalnie jakiegoś organu, to się mówi, iż się go nie uznaje. To jest anarchia – mówi Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzią Trybunału Stanu.

