Z tego artykułu dowiesz się: Czy aplikant adwokacki może jednocześnie pracować jako asystent sędziego?

Jakie są konsekwencje prawne zatrudnienia w sądzie dla aplikanta adwokackiego?

W jaki sposób zatrudnienie w sądzie może wpłynąć na konflikt interesów w przypadku aplikanta adwokackiego?

Jak różnią się regulacje dotyczące aplikantów adwokackich i radcowskich w zakresie pracy w sądzie?

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej to odpowiedź na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące możliwości łączenia aplikacji adwokackiej z zatrudnieniem na stanowisku asystenta sędziego. Stwierdzono w nim, iż „zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, nie jest dopuszczalne, aby aplikant adwokacki łączył szkolenie zawodowe z zatrudnieniem na stanowiskach w organach wymiaru sprawiedliwości, do których należy również stanowisko asystenta sędziego”.

Reklama Reklama

Konsekwencje są bardzo poważne. „Objęcie takiego stanowiska przez aplikanta adwokackiego powoduje obligatoryjne skreślenia go z listy aplikantów adwokackich” – wskazuje prezydium NRA.

Zgoda dziekana na pracę w sądzie nie wystarczy

W stanowisku przypomniano, że adwokatura jako zawód zaufania publicznego opiera się na zasadzie niezależności. Dotyczy to zarówno adwokatów, jak i aplikantów adwokackich. „Przebieg aplikacji jako procesu przygotowującego do wykonywania zawodu adwokata, podlega nadzorowi organów samorządu adwokackiego i powinien być realizowany w sposób, który umożliwia nie tylko zdobycie praktycznych umiejętności, ale także ukształtowanie niezależnego i samodzielnego prawnika. Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej stanowi, że aplikant powinien odbywać szkolenie zawodowe w kancelarii adwokackiej pod kierunkiem patrona. Wykonywanie innych zajęć zawodowych przez aplikanta wymaga zgody patrona oraz dziekana, wydawanej po zasięgnięciu opinii kierownika szkolenia. Zgoda ta może być udzielona wyłącznie wówczas, gdy dodatkowe zajęcia nie zakłócają przebiegu aplikacji ani nie naruszają godności zawodu" – czytamy.

Jak przy tym podkreślono, zgoda dziekana nie może dotyczyć sytuacji, w których podjęcie określonego zatrudnienia jest z mocy ustawy wykluczone, a do takich sytuacji należy objęcie stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości – niezależnie od zamiaru, czasu trwania czy charakteru takiego zatrudnienia.