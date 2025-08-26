Aktualizacja: 27.08.2025 12:51 Publikacja: 26.08.2025 16:56
Naczelna Rada Adwokacka
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej to odpowiedź na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące możliwości łączenia aplikacji adwokackiej z zatrudnieniem na stanowisku asystenta sędziego. Stwierdzono w nim, iż „zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, nie jest dopuszczalne, aby aplikant adwokacki łączył szkolenie zawodowe z zatrudnieniem na stanowiskach w organach wymiaru sprawiedliwości, do których należy również stanowisko asystenta sędziego”.
Konsekwencje są bardzo poważne. „Objęcie takiego stanowiska przez aplikanta adwokackiego powoduje obligatoryjne skreślenia go z listy aplikantów adwokackich” – wskazuje prezydium NRA.
W stanowisku przypomniano, że adwokatura jako zawód zaufania publicznego opiera się na zasadzie niezależności. Dotyczy to zarówno adwokatów, jak i aplikantów adwokackich. „Przebieg aplikacji jako procesu przygotowującego do wykonywania zawodu adwokata, podlega nadzorowi organów samorządu adwokackiego i powinien być realizowany w sposób, który umożliwia nie tylko zdobycie praktycznych umiejętności, ale także ukształtowanie niezależnego i samodzielnego prawnika. Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej stanowi, że aplikant powinien odbywać szkolenie zawodowe w kancelarii adwokackiej pod kierunkiem patrona. Wykonywanie innych zajęć zawodowych przez aplikanta wymaga zgody patrona oraz dziekana, wydawanej po zasięgnięciu opinii kierownika szkolenia. Zgoda ta może być udzielona wyłącznie wówczas, gdy dodatkowe zajęcia nie zakłócają przebiegu aplikacji ani nie naruszają godności zawodu" – czytamy.
Jak przy tym podkreślono, zgoda dziekana nie może dotyczyć sytuacji, w których podjęcie określonego zatrudnienia jest z mocy ustawy wykluczone, a do takich sytuacji należy objęcie stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości – niezależnie od zamiaru, czasu trwania czy charakteru takiego zatrudnienia.
Czytaj więcej
Sejmowa Komisja ds. Petycji nie uwzględniła wniosku o dopuszczanie aplikantów adwokackich do egza...
W piśmie zwrócono uwagę, że asystent sędziego podlega służbowo nie tylko sędziemu, ale również prezesowi sądu i Ministrowi Sprawiedliwości, co jednoznacznie wskazuje na formalne podporządkowanie organowi władzy sądowniczej. „Taka zależność jest nie do pogodzenia z zasadą niezależności adwokata oraz aplikanta adwokackiego” – zaznaczono.
Zdaniem władz palestry, łączenie funkcji aplikanta adwokackiego z pracą w sądzie stwarza poważne ryzyko konfliktu interesów. „Aplikant adwokacki, z jednej strony podlegający patronowi i organom samorządu adwokackiego, a z drugiej – funkcjonujący w strukturach wymiaru sprawiedliwości, znalazłby się w sytuacji sprzeczności lojalności zawodowych i etycznych” – wskazuje Prezydium NRA.
Zwraca również uwagę, że z punktu widzenia społeczeństwa taka sytuacja może osłabiać zaufanie do bezstronności i niezależności zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i adwokatury. Dlatego ustawodawca zdecydował się na jednoznaczne rozdzielenie tych ról i wprowadzenie zakazu łączenia ich w ramach jednej ścieżki zawodowej.
Czytaj więcej
Procedura wydalania z palestry będzie sprawniejsza, a aplikanci adwokaccy zyskają swój ogólnopols...
W stanowisku zauważono, że sytuacja aplikantów adwokackich różni się od sytuacji aplikantów radcowskich. „Ustawa o radcach prawnych nie zawiera analogicznego zakazu pracy w sądzie dla aplikantów radcowskich. Co więcej, art. 28 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przewiduje jedynie zawieszenie prawa do wykonywania zawodu przez radcę prawnego w przypadku objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości. Przepisy te nie mają zastosowania do aplikantów radcowskich” – wyjaśniono.
Na koniec Prezydium NRA zaapelował do aplikantów „o rozwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia oraz o wcześniejsze konsultowanie wszelkich wątpliwości z patronami, kierownikami szkolenia lub dziekanami izb adwokackich”.
Czytaj więcej
Aplikanci adwokaccy poskarżyli się władzom samorządu, że przy wejściu do Sądu Okręgowego w Warsza...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ponad 30 proc. uczniów z Ukrainy w starszych klasach liceum i techników rezygnuje z nauki w polskiej szkole, a z...
Jeśli sprzedajemy odziedziczone po najbliższej rodzinie mieszkanie bądź dom i spadek był zwolniony z podatku, ni...
Kiedy prezydent mówi: to ja będę decydował o tym, kto zostaje sędzią, wtedy łamie konstytucję – mówi Waldemar Żu...
Po zawetowaniu w poniedziałek nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki złożył w...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczyci...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas