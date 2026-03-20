W serwisie można znaleźć dane tysięcy pełnomocników, zaczerpnięte z publicznych rejestrów adwokatów i radców prawnych.
Informację o wszczęciu śledztwa przekazał w mediach społecznościowych prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik. „Od miesięcy docierały do nas zgłoszenia dotyczące działalności strony Lexspace, podszywającej się pod oficjalny rejestr pełnomocników i oferującej rzekomą darmową pomoc prawną. Strona, przypominająca oficjalne rejestry zawodowe, zawierała dane radców prawnych i adwokatów, które w wielu przypadkach były nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Pojawiały się też porady i dokumenty przypisywane prawnikom bez ich wiedzy. W efekcie ktoś mógł mieć przekonanie, że korzysta z pomocy radcy prawnego” – napisał szef KRRP. „W wyniku działań samorządu radców prawnych, w tym złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła postępowanie w tej sprawie” – dodał.
Chróścik zwrócił się również o zgłaszanie osób, które mają informację, że za pośrednictwem portalu Lexspace jakakolwiek osoba została wprowadzona w błąd co do tożsamości osoby udzielającej rzekomej porady prawnej lub osoby działające w ramach tego portalu podszywały się – przy udzielaniu informacji lub porad prawnych – pod konkretnego radcę prawnego lub radczynię prawną. Mogą je przekazać bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, powołując się na sygnaturę akt sprawy (sygn. akt 3017-2.Ds.5.2026).
Czytaj więcej
W serwisie Lexspace można znaleźć dane tysięcy pełnomocników, zaczerpnięte z publicznych rejestrów.
Przypomnijmy, iż już w marcu ub.r. Krajowa Rada Radców Prawnych ostrzegała na swojej stronie przed „fałszywymi serwisami prawnymi”. Chodziło głównie o serwis Lexspace. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, strona z wyglądu przypomina nieco rejestr adwokatów prowadzony przez NRA, ma także „rejestr” w adresie. Z danych przysłanych nam wówczas przez samo Lexspace wynikało, że strona posiada ponad 74 tys. danych adresowych kancelarii prawnych. Znajdują się tam tysiące nazwisk, imion, numerów telefonów czy e-maili do adwokatów i radców prawnych. Po kliknięciu w konkretne nazwisko pełnomocnika można przejść do bardziej rozbudowanego opisu kancelarii, zwykle z dokładnym adresem, a często też numerem NIP czy REGON.
W odpowiedzi na zgłoszenia radców prawnych KRRP złożyła też skargę do prezesa UODO, a także do UOKiK, wskazując na możliwość naruszenia zasad uczciwej konkurencji przez wprowadzanie klientów w błąd. Oba urzędy potwierdziły, że badają zgłoszenie.
W sprawie serwisu Lexspace interweniował również samorząd adwokatów. Prezydium NRA zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu zasad przetwarzania danych osobowych.
W odpowiedzi na nasze pytania Lexspace przysłało pismo będące odpowiedzią na zapytanie UODO. Wskazano w nim, że publikowane w serwisie dane prawników pochodzą z serwisów publicznych (rejestr adwokatów i radców, KRS, CEDiG), a także z dobrowolnego przekazania danych w celu reklamy lub publikacji wizytówki kancelarii. W piśmie wskazano też, że administrator wypełnia obowiązki informacyjne, w szczególności przez zamieszczenie czytelnej polityki przetwarzania danych i umożliwienie ich usunięcia lub aktualizacji.
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas