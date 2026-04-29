Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie
Jak przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej, śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzanie użytkowników internetowej platformy AdBlast do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz pranie pieniędzy. Ustalono ponad 90 tys. pokrzywdzonych, a łączna wartość szkody wyniosła nie mniej niż 32 mln dolarów.
Prokuratura Krajowa opisuje mechanizm działania grupy, który zidentyfikowano dzięki zastosowaniu metod inżynierii wstecznej oraz analizy danych, ustalono mechanizm przyjmowania wpłat na platformę, w tym adresy w sieci Bitcoin. Zidentyfikowano również pośrednika płatności kryptowalutowych, którego usługi wykorzystywano w celu zapewnienia anonimowości organizatorów procederu.
"Analiza zapisów blockchain pozwoliła na odtworzenie dalszego obiegu środków. Kryptowaluty były transferowane przez tzw. jednorazowe adresy, mieszane z innymi środkami, a następnie trafiały na konta prowadzone przez giełdy kryptowalutowe. Po ich sprzedaży środki pieniężne przekazywano na rachunki bankowe, skąd transferowano je pomiędzy kolejnymi kontami, by ostatecznie podejmować je w gotówce. Wypłaty realizowano przy użyciu kart płatniczych, kodów BLIK oraz bezpośrednio w placówkach bankowych na terenie Bydgoszczy. Transakcje często opiewały na znaczne kwoty, sięgające jednorazowo około 1 mln zł. Gotówka była następnie przekazywana osobie kierującej procederem, która osobiście lub za pośrednictwem innych osób wymieniała środki w kantorach na euro, stosując mechanizm tzw. smurfingu, czyli dokonywania transakcji poniżej progów rejestracyjnych" – wskazano w komunikacie PK.
Uzyskane w ten sposób środki były przekazywane organizatorom platformy AdBlast, którzy przechowywali je poza systemem bankowym, aby utrudnić ich wykrycie i zabezpieczenie, wykorzystując do tego portfele kryptowalutowe oraz rachunki bankowe prowadzone dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
- Prokurator przedstawił jednemu z podejrzanych zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz prania pieniędzy. Pozostałym czterem osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Łączna wartość szkody objętej zarzutami przedstawionymi podejrzanym wyniosła nie mniej niż 15 444 715,72 zł - informuje prok. Calów-Jaszewska.
Zaznacza, że śledztwo ma charakter rozwojowy.
