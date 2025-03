Dane adwokatów i radców prawnych z rejestrów publicznych nie zawsze można wykorzystywać

– Fakt publicznej dostępności danych osobowych nie przesądza o tym, że każdy może z nich korzystać i to w dowolnym celu – trzeba to ocenić w ramach konkretnego przypadku. Obecnie można dostrzec tendencję, by ograniczać możliwość korzystania z danych publicznie dostępnych do własnych celów biznesowych – mówi dr Paweł Litwiński, adwokat w kancelarii Barta Litwiński.

Przykładem może być decyzja PUODO z 20 września 2023 r., utrzymana przez WSA w Warszawie, która dotyczyła przetwarzania danych lekarzy przez serwis internetowy w celu „umożliwienie świadczeniobiorcom jak najszerszej informacji o usługach świadczonych w ramach publicznej służby zdrowia” (oraz w celu „przyciągnięcie jak największej liczny odwiedzających na stronę” tego serwisu).

– Prezes UODO i sąd uznali, że takie przetwarzanie nie znajduje podstawy prawnej w przepisach RODO, bo nie odbywa się na podstawie żadnego przepisu prawa, lekarze nie wyrazili zgody, a na tzw. uzasadniony interes w tym przypadku nie można się powołać – wskazuje Paweł Litwiński. – Czy to rozstrzygnięcie można zastosować do strony Lexspace? Wiele wskazuje na to, że można – ale to powinien rozstrzygnąć prezes UODO – dodaje.

74 tys. danych adresowych kancelarii prawnych jest w serwisie Lexspace

Z kolei radca prawny Mirosław Gumularz stwierdza, że zachodzą tu poważne wątpliwości w kwestii zgodności z RODO, gdyż potencjalną podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes. Ale jej zastosowanie wymaga wyważenia interesu administratora i osoby, której dane są przetwarzane. Trzeba wziąć pod uwagę ryzyko dla tych ostatnich, np. możliwość naruszenia ich dóbr osobistych.