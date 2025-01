E-Doręczenia. Od 1 stycznia nowy obowiązek dla adwokatów, radców i doradców

Nie zgadzam się z tym, bo po pierwsze, e-maile nie do końca są za darmo. A po drugie – to będzie przesyłka zapewniająca poufność i integralność korespondencji. Chronimy użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem oraz niechcianą korespondencją reklamową (spamem). Jak mówiłam, zabezpieczenia spełniają unijne wymogi cyberbezpieczeństwa, więc jest to poziom, którego nie zapewniają dostawcy poczty elektronicznej, nawet tej dedykowanej dla korporacji. Płacimy tylko za swoje wysyłki, a nie np. za brak komercyjnej korespondencji reklamowej. Ponadto Poczta Polska jako dostawca usługi jest bardzo mocno nadzorowana czy to na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych, czy o usługach zaufania, a także przez wspomniane przepisy unijne. Dostawcy poczty elektronicznej nie mają tak restrykcyjnych wymogów i kontroli. Ale zapewnienie takiego bezpieczeństwa kosztuje, co jest uwzględnione w cenie przesyłki elektronicznej.

O jakiej prognozowanej skali e-Doręczeń w 2025 r. mówimy? Czy to faktycznie będzie zauważalne odciążenie dla samej poczty oraz dla sekretariatów urzędów publicznych?

Nasze prognozy opierają się na szacunkach Ministerstwa Cyfryzacji. Dziś tradycyjnych listów poleconych dostarczamy ok. 200 mln rocznie. Docelowo wszystkie one mają być zamienione na cyfrowe, ale na pewno nie nastąpi to w ciągu jednego roku. Musiałyby bowiem przystąpić do niego wszystkie podmioty publiczne, a wiemy, że poziom ich przygotowania jest różny. Są takie, które już całkowicie przestawiły się na korespondencję cyfrową, jak i takie, które dopiero zaczynają ten proces albo nawet nie przeprowadziły jeszcze analizy zmian. I to niezależnie od rozmiaru tych podmiotów. Stąd też wspomniany na wstępie roczny okres przejściowy. Szacujemy więc, że w najbliższym roku będzie to kilkanaście milionów przesyłek elektronicznych oraz hybrydowych.

Na czym polegają te ostatnie i czemu służą?