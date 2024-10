Będzie duża nowelizacja prawa karnego. Osłabi pozycję prokuratorów

Tak więc projekt zakłada poszerzenie zakresu dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza dla oskarżonego, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim lub jest głuchy, lub niemy; poszerzenie zakresu dostępu do akt sprawy dla podejrzanego i jego obrońcy w związku z wnioskiem o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie zatrzymanemu i jego obrońcy dostępu do akt postępowania.

Projekt przewiduje też przyznanie zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy obrońcy i ustanowienie wymogu pełnienia dyżurów przez adwokatów i radców prawnych (koszty pomocy poniesie Skarb Państwa).

Udział obrońcy będzie obligatoryjny w przypadku przesłuchania osób niepełnoletnich. Do tego takie przesłuchania będą obowiązkowo nagrywane.

Projekt przewiduje też nowelizację przepisów dotyczących możliwości wykorzystania dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa, czyli tzw. owoców zatrutego drzewa.

– Większość propozycji jest racjonalna, a jedna z nich, mam tu na myśli wydłużenie terminu do wniesienia apelacji z 14 do 30 dni, wręcz świetna – mówi Michał Gabriel-Węglowski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Wydłużenie tego terminu będzie jednak możliwe tylko w sprawach, w których doszło do przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia. Jego zdaniem takie ograniczenie jest zbędne.