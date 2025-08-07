Rzeczpospolita
Prawo
Ulga termomodernizacyjna nie dla właścicieli mieszkań w blokach

Prawo do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje właścicielowi mieszkania w pięciolokalowym bloku.

Publikacja: 07.08.2025 15:46

Ulga termomodernizacyjna nie dla właścicieli mieszkań w blokach

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Sezon letnich remontów w pełni, ale nie każdy będzie opłacalny podatkowo. Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Krakowie.

Czy wydatki na termomodernizację można odliczyć w PIT?

Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2022 r. kupiła 144-metrowe mieszkanie w małym bloku. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że lokum było w stanie surowym, co wymagało przeprowadzenia kompleksowego remontu. Ten obejmował m.in. zakup nowego pieca gazowego, instalację ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej i pełną termomodernizację obejmującą ocieplenie ścian oraz okien, a także wymianę stolarki drzwiowej i poprawę stolarki okiennej. 

Inwestorka tłumaczyła, że kontaktowała się z urzędnikami fiskusa w sprawie możliwości skorzystania z tzw. ulgi na termomodernizację. Ci poinformowali ją, że mimo poniesienia znacznych wydatków na remont, nie przysługuje jej prawo do odliczenia, bo mieszkanie znajduje się w budynku wielorodzinnym. Podatniczka była jednak przekonana, że takie rozróżnienie jest nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami sprawiedliwości społecznej. A także z celem, jaki przyświeca dofinansowaniu termomodernizacji, tj. poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. 

Podkreślała, że jej mieszkanie z uwagi na rozmiar spełnia funkcję domu jednorodzinnego. Zaś przeprowadzone przez nią prace remontowe obejmowały wszystkie kluczowe elementy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Brak wsparcia prowadzi do nierównego traktowania, bo tylko klasyfikacja budowlana sprawia, że nie może skorzystać z ulgi. Dlatego podjęła jeszcze jedną próbę i zawnioskowała o oficjalną wykładnię, że ma prawo do odliczenia z art. 26h ustawy o PIT. 

Czy można odliczyć wydatki na instalację gazową w mieszkaniu?

Fiskus był konsekwentny i zdania nie zmienił. Już oficjalnie powtórzył, że prawo do odliczenia obejmuje wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. To znaczy w budynku wolno stojącym, ewentualnie w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Ponadto, jak tłumaczyli urzędnicy, chodzi o taki budynek, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość i dopuszcza się w nim wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego mieszkalnego i użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku. W budynku, w którym mieszkanie kupiła podatniczka wyodrębniono zaś pięć lokali, a zatem nie może być uznana za właścicielkę lub współwłaścicielkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a tylko taki, zdaniem fiskusa, obiekt może uprawniać do ulgi. 

Czy pozbawienie właścicieli mieszkań prawa do ulgi termomodernizacyjnej narusza Konstytucję?

Kobieta zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Krakowski WSA podkreślił, że bezspornie prace termomodernizacyjne w przypadku skarżącej zostały wykonane w mieszkaniu znajdującym się w budynku wielorodzinnym.

I rację ma fiskus, że prawo do spornego odliczenia obejmuje wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w rozumieniu prawa budowlanego. Zdaniem sądu wielkość mieszkania podatniczki, porównywalna z domem jednorodzinnym, nie może być przesłanką zastosowania ulgi.

WSA nie znalazł podstaw do odejścia od literalnej wykładni przepisów o PIT, ani nie dopatrzył się naruszenia konstytucyjnej zasady równości. Do pogwałcenia konstytucji doszłoby bowiem wtedy, gdyby inne osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji jak skarżąca mogły skorzystać z ulgi, a ona nie. Tak zaś nie jest. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Kr 336/25

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Robert Krasnodębski, radca prawny, doradca podatkowy

Krakowskiemu WSA trudno odmówić racji, że treść art. 26 ust. 1 ustawy o PIT jest precyzyjna. I ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi domu jednorodzinnego. O ile jednak wykładnia językowa nie pozostawia wątpliwości co do zakresu podmiotowego ulgi, to już zestawienie z celami, które legły u podstaw jej wprowadzenia, wartościami systemowymi, w tym także zasadą równości podatników, może wywoływać pytania o poprawność legislacyjną takiego rozwiązania. Jak wskazuje uzasadnienie ustawy wprowadzającej ulgę termomodernizacyjną, przewidziano ją jako instrument poprawy w Polsce jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Fakt, że ogrzewanie domów jednorodzinnych funkcjonowało w medialnej przestrzeni jako jeden z głównych czynników pogarszających jakość powietrza, nie oznacza, że inne budynki, w tym wielorodzinne nie potęgowały tego zjawiska. A jednak – prawdopodobnie z przyczyn fiskalnych – ograniczono zakres ulgi tylko do budynków jednorodzinnych. Z punktu widzenia realizacji zakładanego celu, takie punktowe działania wydają się dyskusyjne. Jeszcze większe wątpliwości budzi zagadnienie dyskryminacji właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, m.in. w świetle art. 32 Konstytucji. Zamieszkiwanie przez podatnika w budynku innym niż jednorodzinny pozbawia go prawa do ulgi nawet jeśli dokonuje wydatków wskazanych w ustawie, służących temu samemu celowi. Realizując rozproszoną kontrolę Konstytucji kwestia ta winna rozważona zostać przez sądy. Ortodoksyjne trzymanie się zasady wykładni literalnej, w szczególności w obszarze pozbawienia podatnika prawa do ulgi podatkowej, nie zawsze wydaje się słuszne. 

e-Wydanie