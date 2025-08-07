Sezon letnich remontów w pełni, ale nie każdy będzie opłacalny podatkowo. Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Krakowie.

Czy wydatki na termomodernizację można odliczyć w PIT?

Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2022 r. kupiła 144-metrowe mieszkanie w małym bloku. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że lokum było w stanie surowym, co wymagało przeprowadzenia kompleksowego remontu. Ten obejmował m.in. zakup nowego pieca gazowego, instalację ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej i pełną termomodernizację obejmującą ocieplenie ścian oraz okien, a także wymianę stolarki drzwiowej i poprawę stolarki okiennej.

Inwestorka tłumaczyła, że kontaktowała się z urzędnikami fiskusa w sprawie możliwości skorzystania z tzw. ulgi na termomodernizację. Ci poinformowali ją, że mimo poniesienia znacznych wydatków na remont, nie przysługuje jej prawo do odliczenia, bo mieszkanie znajduje się w budynku wielorodzinnym. Podatniczka była jednak przekonana, że takie rozróżnienie jest nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami sprawiedliwości społecznej. A także z celem, jaki przyświeca dofinansowaniu termomodernizacji, tj. poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Podkreślała, że jej mieszkanie z uwagi na rozmiar spełnia funkcję domu jednorodzinnego. Zaś przeprowadzone przez nią prace remontowe obejmowały wszystkie kluczowe elementy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Brak wsparcia prowadzi do nierównego traktowania, bo tylko klasyfikacja budowlana sprawia, że nie może skorzystać z ulgi. Dlatego podjęła jeszcze jedną próbę i zawnioskowała o oficjalną wykładnię, że ma prawo do odliczenia z art. 26h ustawy o PIT.