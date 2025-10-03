Rzeczpospolita
Prawo
Wiceminister sprawiedliwości: nie mamy obecnie prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego

Radość prawej części strony debaty publicznej jest przedwczesna. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niezgodności „lex Romanowski” z Konstytucją, ponieważ nie mamy obecnie prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego - skomentował wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Publikacja: 03.10.2025 09:38

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

Chodzi o ustawę określaną mianem Lex Romanowski, uchwaloną na kanwie sprawy posła Marcina Romanowskiego, który wobec grożącej mu odpowiedzialności karnej, uciekł na Węgry.

Dotychczas art. 5a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora przewidywał, że parlamentarzysta w czasie pozbawienia wolności nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy. Przepisy nie odnosiły się więc do kwestii sprawowania funkcji przez osoby, które nie zostały skazane, ale są aresztowane czy ukrywają się przed organami ścigania. 

W nowelizacji dodano przepis, zgodnie z którym także poseł lub senator, wobec którego wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (i pozostaje ono w mocy), nie wykonuje swoich ustawowych praw i obowiązków. To samo dotyczy sytuacji, w której parlamentarzysta ukrywa się lub jest nieobecny w kraju i z tego powodu nie może dojść do jego aresztowania czy osadzenia w zakładzie karnym. Nowelizacja zawiera też przepis przejściowy stanowiący, że nowe regulacje stosuje się także do tych parlamentarzystów, wobec których wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania przed dniem wejścia w życie ustawy.

W środę Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja jest niezgodna z konstytucją. Dlaczego? Większość rozwiązań w nowelizacji została dodana na etapie Senatu. Tymczasem zdaniem TK zakres poprawek był tak obszerny, że Senat powinien w takiej sytuacji wyjść z własną inicjatywą ustawodawczą.

Poseł PiS Marcin Romanowski
Prawo dla Ciebie
Trybunał Konstytucyjny: Lex Romanowski niezgodny z konstytucją
Dariusz Mazur: Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niezgodności „lex Romanowski” z Konstytucją

Do orzeczenia odniósł się w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. „Radość prawej części strony debaty publicznej jest przedwczesna. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niezgodności »lex Romanowski« z Konstytucją, ponieważ nie mamy obecnie prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego” – napisał wiceszef MS. 

Jak zauważył, każda ustawa, do czasu stwierdzenia przez TK niezgodności z Konstytucją, cieszy się tzw. „domniemaniem konstytucyjności”, tymczasem „ze względu na niewypełnianie przez obecny TK znamion niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą nie możemy poważnie traktować jego para-wyroków, zwłaszcza kiedy w jego składzie zasiadają sędziowie-dublerzy”.

Zdaniem wiceministra właściwą ścieżką, w obecnej sytuacji ustrojowej, jest sprawowana przez sądy powszechne rozproszona kontrola konstytucyjności.

Poseł PiS Marcin Romanowski przed ucieczką na Węgry
Prawo w Polsce
Lex Romanowski uchwalone: poseł za kratkami bez uposażenia

