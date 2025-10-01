Część zarzutów dotyczyła pochodzenia, miałem mianowicie być Niemcem, Ukraińcem, Żydem, a nawet Ruskiem, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Dowiedziałem się również, że jestem bodnarowcem, a nawet banderowcem. W ślad za tymi ostatnimi określeniami poszły nawoływania, abym został wyrzucony z Polski, ewentualnie deportowany na Ukrainę, a czasem po prostu skrótowo pisano: won!

Część wniosków, odnośnie do pochodzenia, wyciągano z brzmienia nazwiska, które – zdaniem piszących – jasno miało wskazywać na niemieckie, bądź żydowskie pochodzenie. Oba kierunki są akurat chybione, jako że część moich dalekich przodków pojawiła się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej emigrując z Austrii. Z kolei, co być może skonfunduje wielu wyznawców teorii spiskowych, końcówka „man” bynajmniej nie sugeruje żydowskiego pochodzenia, za to na takowe często będą wskazywały typowo polskie nazwiska jak: Dobrowolski, Piasecki, Majewski bądź Wrzesień czy Piątek.

Czy określenie „żydowski sędzia” to obelga?

Wątek ten był jednak drążony i zostałem nawet nazwany „żydowskim sędzią”. Trudno jednak przyjąć, że miało to stanowić obelgę, jako że sformułowanie to przecież odnosi się do opisanych w Piśmie Świętym sędziów (Księga Sędziów), których było jedynie dwunastu, a byli powołani przez Boga do ratowania ludzi. Jeżeli więc ktoś chciał mnie w ten sposób obrazić, było to wybitnie nieudolne usiłowanie (art. 13 § 2 k.k.).

Dostrzec jednak należy również pozytywy – często „wyzwiska” zaczynały się od zaimka Ty pisanego wielką literą, co wskazuje przecież jednoznacznie, że hejtująca mnie osoba jednocześnie obdarzała mnie szacunkiem. Należy również docenić, że w zasadzie nie było we wpisach błędów ortograficznych, a zazwyczaj również interpunkcyjnych, co z kolei świadczy o dużej staranności piszących.

W zasadzie na kierowany do mnie hejt należałoby zrzucić zasłonę milczenia, jako że jest to najlepszy sposób reakcji na tego typu działania. Jednakże nie można tego pominąć, gdyż część tego typu „zarzutów” kierowali w stosunku do mnie sędziowie, ewentualnie członkowie ich rodzin. Niektóre wpisy były bowiem podpisane, pojawiały się jako komentarze do wpisów sędziów, a w pozostałych wypadkach trudno się oszukiwać i sądzić, że przeciętny człowiek nie tylko wie, że istnieje ktoś taki jak rzecznik dyscyplinarny, a nadto wie, jak się nazywa, a dodatkowo jeszcze ma powód by go hejtować w internecie.