Czyli w zasadzie w sytuacji tej grupy nic się nie zmieni. Co więcej, żółci neosędziowie w dalszej pracy będą nawet dość mocno premiowani. Otóż, zgodnie z zapowiedziami, z mocy prawa będą uczestnikami nowych konkursów. Inne osoby będą musiały śledzić ogłoszenia i same się do owych konkursów zgłosić. Jak wyglądały wcześniej konkursy i do czego zgodnie z projektami obecna władza chce powrócić, pisał niedawno na łamach „Rzeczpospolitej" Piotr Mgłosiek. Nie miały one za wiele wspólnego z oceną kwalifikacji – bardziej przypominały konkursy piękności i nie jest to określenie wymyślone przez sędziego Mgłośka, ale powszechnie używane w środowisku przed zmianami wprowadzonymi do ustawy o ustroju sądów powszechnych przez rządy Zjednoczonej Prawicy.

Nietrudno sobie przy tym wyobrazić, że w nowych konkursach dość mocno będzie decydować o szansach awansowych doświadczenie w orzekaniu w sądzie wyższej instancji. Oczywistym jest, że będzie również brane pod uwagę to, że kandydaci mają w referatach sprawy, które w wypadku nieuzyskania ponownego awansu, będą musieli przejąć sędziowie decydujący o ich awansie.

Wallenrodyzm wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura

Ministerstwo milczy, co z osobami, które wystartowały w konkursach, ale konkursy te przegrały. Przecież i one swoją postawą legitymizowały nową KRS. Być może jest to zabieg celowy, nie można bowiem zapominać, że i sam wiceminister Dariusz Mazur startował w konkursie przed KRS, starając się o awans do sądu apelacyjnego. Wniosek złożył za rządów poprzedniej władzy i nie wycofał się z konkursu do tej pory. Tłumaczył to troską o praworządność. Jak widać, wallenrodyzm jest dość mocno zakorzeniony w polskiej kulturze, ale w takim razie jak odróżnić jego zachowanie od postępowania innych sędziów, których motywacji do starań o awans nie znamy?

Zbiorowa weryfikacja sędziów, a takim określeniem, wbrew wcześniejszym mitygacjom posługuje się obecnie ministerstwo, bardzo źle historycznie się kojarzy i skutkować może niebezpiecznym precedensem na przyszłość, gdyż co wybory takową zbiorową weryfikację można będzie przeprowadzić, mając jedynie zwykłą ustawową większość.