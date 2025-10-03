1340 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Chynów w województwie mazowieckim

1339 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej, i procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanej stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej

1338 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie