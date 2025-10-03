Z tego artykułu się dowiesz: Jakich zmian personalnych dokonał nowy prezes NIK, Mariusz Haładyj?

Jakich decyzji dokonano w kontekście wiceprezesa Michała Jędrzejczyka?

Co zbulwersowało pracowników NIK na koniec kadencji Mariana Banasia?

Jakie wyzwania stoją przed nowym prezesem?

Nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli Mariusz Haładyj złożył do marszałka Sejmu wniosek o odwołanie ze stanowiska Michała Jędrzejczyka, jednego z trzech wiceprezesów NIK. Jędrzejczyk przy boku Banasia od dekady robi oszałamiającą karierę. W 2017 r. był zaledwie radnym gminy Morawica, potem został szefem gabinetu politycznego ministra finansów, gdy był nim Marian Banaś. Dzięki swojemu pryncypałowi został wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów. Z Banasiem – początkowo jako jego asystent – przeszedł do NIK. Szybko awansował. Został radcą prezesa, a potem szefem departamentu. Nie posiadając wymaganego prawem doświadczenia, kierował nim jako p.o. dyrektora. Pojawiał się na wszystkich komisjach sejmowych u boku prezesa NIK i zabierał głos w jego obronie. Po zmianie władzy, pod koniec grudnia 2023 r., Marian Banaś „wychodził” u marszałka Sejmu Szymona Hołowni największy awans dla Jędrzejczyka – fotel wiceprezesa.

Reklama Reklama

Prezes Mariusz Haładyj usuwa z NIK ludzi Mariana Banasia. „Musi działać szybko i zdecydowanie”

Ale jedną z pierwszych decyzji kadrowych nowego prezesa Izby była dymisja Jarosława Melnarowicza z funkcji dyrektora generalnego NIK. Jego miejsce zajmie Małgorzata Skowrońska, uważana za merytoryczną i skrupulatną, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad prawnych i finansowych. To prawniczka i urzędniczka służby cywilnej z 20-letnim stażem. – Melnarowicz dowiedział się o tym na ostatnim Kolegium NIK – mówi nam osoba związana z Izbą. Funkcję doradcy stracił również Andrzej Voigt, niedawno zatrudniony – jak ujawniła „Rz” – do lobbowania u polityków za drugą kadencją dla Mariana Banasia.

Melnarowicza ściągnął do NIK z banku Pekao SA Jakub Banaś, syn poprzedniego prezesa, który, jak wielokrotnie pisaliśmy, „rządził w NIK z drugiego fotela” (formalnie był społecznym doradcą ojca). Jego dymisja to jednak – jak mówią nam pracownicy Izby – sukces połowiczny.

– Sytuacja nie jest prosta, Marian Banaś w ostatnim swoim tygodniu zabezpieczył swoich akolitów podwójnie – mianował ich na stanowiska radcy prezesa. M.in. właśnie dyrektora generalnego Melnarowicza i dyrektora departamentu zdrowia Marcina Stolarczyka. Więc nawet jeśli stracą stanowiska, a takich osób jest cała chmara, to pozostaje im ustawowo gwarantowane mianowanie. Mariusz Haładyj ma świadomość, że musi działać szybko i zdecydowanie – mówi nam osoba z NIK.