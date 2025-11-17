– Jesteśmy świadomi, że od 2014 r., a już na pewno od 2022 r., Polska jest szczególnym obiektem zainteresowania służb rosyjskich. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy głównym hubem logistycznym dla toczącej się na Ukrainie wojny, jesteśmy państwem, które buduje bardzo duży potencjał militarny, jesteśmy państwem, gdzie wzrost PKB, wzrost zdolności gospodarczych jest rzeczą oczywistą, więc agenci i dywersanci będą robili wszystko, żeby wzbudzać w nas poprzez takie działania psychozę strachu, żebyśmy obawiali się wykorzystania środków transportu publicznego – przekonywał gen. Kraszewski.

Były dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych podkreślił, że kolej jest jednym z największych przewoźników w Polsce. – Jest łatwo doprowadzić do katastrofy, w której – miejmy nadzieję, że do takiej nie dojdzie – może zginąć wielu ludzi – dodał. Jego zdaniem, dywersanci na pewno będą próbowali „oddziaływać na infrastrukturę kolejową, energetyczną, gazowniczą, paliwową i transportową”.

– Szlaki kolejowe nie w całej długości są chronione przez służby ochrony kolei, bo jest to wręcz niemożliwe, więc przeprowadzenie, przygotowanie takiego aktu dywersyjnego jest rzeczą w miarę łatwą i prostą – mówił na antenie Polsat News gen. Kraszewski. Jego zdaniem, należy się spodziewać kolejnych takich działań w innych miejscach, a lokalne społeczności powinny obserwować otoczenie i reagować.

Pytany o właściwą przy akcie dywersji politykę informacyjną państwa gen. Jarosław Kraszewski ocenił, że „nie powinniśmy od razu wszystkiego wykładać na stół, bo jesteśmy pod ciągłą obserwacją siatki agenturalnej Federacji Rosyjskiej”. – W pierwszej kolejności powinny być podawane informacje, których celem jest uspokojenie reakcji obywateli, którzy korzystają z różnego rodzaju usług świadczonych przez poszczególne firmy, tutaj przez PKP – stwierdził.