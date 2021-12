"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Polish Schools Debating Championship 2021

Ponad 100 uczestników z całego kraju pracowało w trakcie organizowanego przez Fundację Polska Debatuje turnieju nad umiejętnościami krytycznego myślenia i merytorycznego dyskutowania na ważne społecznie tematy. W trakcie rund eliminacyjnych w Monnet International School uczniowie szkół z całego kraju pojedynkowali się na argumenty dotyczące takich kwestii jak płaca minimalna czy gloryfikacja żołnierzy. W roli sędziów oraz trenerów udział w wydarzeniu wzięli przybyli m.in. z Wielkiej Brytanii czy Finlandii studenci i absolwenci takich uczelni jak Oxford czy Cambridge University, którzy przekazywali polskim uczniom rady dotyczące argumentacji i przemawiania publicznego.

Po pasjonującym Wielkim Finale odbywającym się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie, turniej wygrała drużyna z IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Nowymi Mistrzami Polski zostali Krzysztof Ludwiczak, Nadia Stachowicza, Jan Bała oraz Antoni Kiszka. Najlepszą mówczynią turnieju została Marta Sanz Wawer, która wystąpiła w finale wraz z Agnieszką Podstolak i Natalią Kłosowska z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

– Myślę, że od początku mieliśmy nadzieję na wyjście z fazy eliminacji, ale nasze cele rosły proporcjonalnie do wyników. Po dostaniu się do półfinałów powiedzieliśmy sobie ,,Będzie finał!" i pomimo bardzo ciężkiej debaty i świetnych przeciwników udało nam się go wygrać! – mówił Krzysztof Ludwiczak.

– Uważam że poziom tegorocznej edycji Polish Schools Debating Championship był bardzo wysoki – komentowała Aleksandra Dagil, Główna Sędzia turnieju – wszyscy uczestnicy wykazali się nie tylko analitycznymi umiejętnościami, ale i dokładnym przygotowaniem do często trudnych tematów. Niektóre z nich dotyczyły roli społecznej muzeów albo kwestii metaetycznych. Słuchanie młodzieży odnoszącej się do złożonych problemów społecznych i etycznych pokazuje, że w Polsce możliwa jest dyskusja na najwyższym poziomie.

Wystąpienia wszystkich uczestników obserwował i analizował Radosław Czekan, selekcjoner Reprezentacji Polski, który szukał talentów mogących sprawdzić się na przyszłorocznej edycji Mistrzostw Świata Debat (World Schools Debating Championship). Na koniec wydarzenia wręczył on powołania osiemnastu osobom, z których w najbliższych miesiącach wybrany zostanie ostateczny zespół. W ubiegłym roku Polska Reprezentacja zanotowała najlepszy występ na Mistrzostwa Świata w swojej historii, co daje nadzieję na awans do fazy pucharowej w kolejnej edycji. Kolejna okazja do otrzymania powołania do Reprezentacji czeka na uczniów i uczennice z całej Polski już za rok."

