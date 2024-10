Czytaj więcej Praca Wypowiedzenie umowy o pracę. Oto wszystko, co musisz wiedzieć Na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia? Czym różni się od rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron? Poniżej wszystko, co musisz wiedzieć na temat rozwiązania umowy o pracę.

System „należytej staranności” dla producentów żywności

Nowa dyrektywa nakłada na przedsiębiorców obowiązki wchodzące w skład tzw. systemu należytej staranności. Pierwszy to obowiązek informacyjny, czyli udzielenie dostępu do informacji o źródłach i dostawcach towarów wprowadzanych do obrotu na terenie UE. Właściciel firmy będzie musiał potwierdzić, że dostarcza towar, którego produkcja (lub produkcja składników) nie ma wpływu na wylesianie. Kolejny obowiązek dotyczy oceny ryzyka w zakresie wpływu produkcji na wylesianie i wytwarzania zgodnie z przepisami kraju produkcji. Trzeci to opracowanie środków zmniejszających ryzyko negatywnego wpływu produkcji na środowisko. Do tego dochodzi obowiązek sprawozdawczy, czyli składanie tzw. oświadczenia o należytej staranności.

Obawy nie tylko o ceny kawy

Na portalach informacyjnych branży handlowej pojawiły się przewidywania dotyczące możliwego wzrostu cen kawy. Wejście w życie dyrektywy EUDR nałoży dodatkowe obowiązki nie tylko na importerów kawy, ale także kakao, soi czy kauczuku. Jak podaje portal wiadomościhandlowe.pl, polscy producenci żywności importują kawę i kakao głównie z Ghany, Brazylii i Wybrzeża Kości Słoniowej. Importerzy kawy będą musieli podawać szczegółowe dane dotyczące łańcucha dostaw i miejsca pochodzenia upraw – w tym dane geolokalizacyjne plantacji. W przypadku importu pośredniego – m.in. dostaw kawy przez Niemcy i Włochy – polscy przedsiębiorcy będą polegać na oświadczeniach innych krajów unijnych. Już teraz przewiduje się, że jednym ze skutków nowej dyrektywy UE będzie także wzrost cen kakao, czekolady i słodyczy.