Jest jeszcze inna opcja, dostępna na życzenie pacjenta, czyli wydruk informacyjny podany przez lekarza. Z tej formy mogą m.in. korzystać osoby, które nie posiadają ani aplikacji mojeIKP, ani konta w systemie IKP.

Aplikacja mObywatel. Bezpieczna realizacja e-recepty?

Wykupywanie e-recepty bez podawania wrażliwych danych osobowych jest także możliwe przy pomocy aplikacji mObywatel. Jedną z wielu usług dostępnych w aplikacji jest możliwość dostępu, przeglądania i realizacji e-recept. Za pomocą aplikacji można wykupić recepty własne, recepty dzieci, a także innych osób, które udzieliły w tym zakresie pełnomocnictwa. Aby zrealizować receptę, wystarczy podać w aptece kod QR do zeskanowania. Co istotne numer PESEL nie musi być podawany także w sytuacji, w której dana apteka nie ma dostępu do systemu elektronicznego recept. W takim przypadku receptę można zrealizować w trybie offline. Wystarczy wybrać w aplikacji opcję “Pobierz pdf” i okazać kod QR do zeskanowania.

Uwaga na fałszywe maile z e-receptami

E-recepta jest korzystnym, nowoczesnym rozwiązaniem, ale wiąże się też z “nowoczesnymi” zagrożeniami. Portal pacjent.gov.pl przestrzega m.in. przed fałszywymi mailami, które przypominają komunikat o otrzymaniu e-recepty. Jak wyjaśniono na portalu, jest to coraz częściej występujący typ oszustwa dotyczącego wyłudzania danych. Fałszywą wiadomość można rozpoznać po kilku charakterystycznych atrybutach. Wiadomość pojawi się bez wcześniejszego kontaktu z lekarzem. Jako nadawca e-maila podawane jest zazwyczaj “Ministerstwo Zdrowia” lub portal “pacjent.gov.pl”. Warto pamiętać, że e-recepta nigdy nie pochodzi ani z ogólnodostępnego portalu dla pacjentów, ani tym bardziej z ministerstwa. Fałszywa wiadomość zawiera też zazwyczaj link, w który należy kliknąć, aby pobrać e-receptę. Standardowy, prawidłowy e-mail z receptą powinien zawierać m.in. datę wystawienia recepty oraz załącznik z plikiem w formacie pdf.