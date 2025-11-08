Koszmar arachnofobów. Odkryto podziemne megamiasto pająków. „To pierwszy taki przypadek"

Aktualizacja: 08.11.2025 15:06 Publikacja: 08.11.2025 15:00
Pajęcze megamiasto w jaskini na granicy Grecji i Albanii zamieszkuje głównie gatunek Tegenaria domestica
Foto: fot. Marek Audy / https://subtbiol.pensoft.net/
Publikacja opisująca wyniki badania pajęczego miasta ukazała się w czasopiśmie „Subterranean Biology”.
Rekordową kolonię pajęczą odkryto w Jaskini Siarkowej, zlokalizowanej na granicy Grecji i Albanii. Cały kompleks liczy ponad 100 tys. osobników, a składa się głównie z dwóch gatunków pająków. Jak oszacowali autorzy badania, podziemne pajęcze miasto zamieszkuje prawie 70 tys. osobników gatunku Tegenaria domestica i ponad 42 tys. osobników gatunku Prinerigone vagans. W bezpośrednim sąsiedztwie jaskini odkryto także inne, mniej liczne gatunki pająków.
Według autorów publikacji podziemna populacja tych dwóch gatunków różni się od przedstawicieli tych samych gatunków, żyjących poza jaskinią. Kolonia przystosowała się do życia w specyficznych warunkach, jakie panują w Jaskini Siarkowej. Kluczowe odkrycie dotyczy jednak „pierwszego udokumentowanego przypadku” tworzenia tak dużej sieci kolonialnej przez dwa gatunki pająków.
Pajęcza kolonia jest zlokalizowana ok. 50 m od wejścia do Jaskini Siarkowej. Mowa o strefie stale zacienionej, do której nie dociera światło słoneczne. Jak oszacowano, cała struktura to ok. 100 m2 pajęczej sieci. Badacze natknęli się na nietypowe znalezisko w 2022 r., w trakcie eksploracji okolicznej dzikiej przyrody. Od tego czasu na miejscu przeprowadzono wielokrotne badania. Pobrano próbki DNA pająków zlokalizowanych w kolonii, w głębszych obszarach jaskini i w jej najbliższym sąsiedztwie.
Większość osobników zamieszkujących kolonię to przedstawiciele gatunku Tegenaria domestica (polska nazwa: „kątnik domowy”). Są to pająki aktywne nocą, powszechnie występujące w pobliżu siedzib ludzkich. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest budowanie sieci przypominających kształtem lejki, z otwartymi końcami po obu stronach. Biolodzy zaobserwowali, że osobniki te stworzyły tak dużą sieć kolonialną, że struktura w niektórych miejscach załamywała się pod własnym ciężarem. Co istotne, do tej pory literatura naukowa nie opisywała przypadków tworzenia sieci kolonialnych u tego gatunku.
Pajęcze miasto współzamieszkuje także ponad 42 tys. osobników gatunku Prinerigone vagans. Biolodzy zauważyli, że obecność nietypowego „sąsiada” nie wywołuje reakcji drapieżnej u Tegenaria domestica. Postawiono tezę, że główni budowniczy kolonii mogą nie wyczuwać obecności drugiego gatunku m.in. ze względu na brak światła.
Czytaj więcej
Naukowcy odkryli w Wielkim Obłoku Magellana składniki reakcji chemicznych istotne dla powstawania...
W bliskim sąsiedztwie głównej sieci zaobserwowano także pająki innych gatunków (np. Metellina merianae). Osobniki te budowały jednak pojedyncze, samotne sieci i nie wchodziły w skład gigantycznej kolonii.
Według biologów pająki żyjące w jaskini przystosowały się do nietypowych warunków. Pajęcza kolonia rozwijała się bez dostępu do światła słonecznego i przy wysokim stężeniu siarkowodoru. Jak odkryto, głównym pożywieniem owadów są muszki ochotkowate (występujące obficie w Jaskini Siarkowej). Te z kolei żywią się mikrobami, które rozwijają się w systemie jaskiń. Bogate, stałe źródło pożywienia mogło zapewnić utrzymanie kolonii w nietypowych warunkach. W okresie prowadzonych badań nie zauważono większych zmian w liczebności kolonii i w jej składzie gatunkowym.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Publikacja opisująca wyniki badania pajęczego miasta ukazała się w czasopiśmie „Subterranean Biology”.
Naukowcy podważają jedną z najbardziej zagadkowych hipotez naukowych, według której wszechświat jest symulacją k...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
W Wielkim Muzeum Egipskim wita przybyszy potężny posąg Ramzesa II. Abu Simbel, zbudowany na jego rozkaz kompleks...
Jest nas coraz mniej. Choć Polacy marzą o rodzinie „2+2”, coraz częściej odkładają decyzję o rodzicielstwie lub...
Niedawno każdy, kto miał wujka w Ameryce, był traktowany jak ktoś z koneksjami. Wystarczy przypomnieć sobie scen...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Dla jednych jest rewolucyjnym narzędziem, inni uważają go za zagrożenie dla edukacji. ChatGPT błyskawicznie stał...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas