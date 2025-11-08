Koszmar arachnofobów. Odkryto podziemne megamiasto pająków. „To pierwszy taki przypadek"

Publikacja opisująca wyniki badania pajęczego miasta ukazała się w czasopiśmie „Subterranean Biology”.

Jedna jaskinia, ponad 100 tys. pająków

Rekordową kolonię pajęczą odkryto w Jaskini Siarkowej, zlokalizowanej na granicy Grecji i Albanii. Cały kompleks liczy ponad 100 tys. osobników, a składa się głównie z dwóch gatunków pająków. Jak oszacowali autorzy badania, podziemne pajęcze miasto zamieszkuje prawie 70 tys. osobników gatunku Tegenaria domestica i ponad 42 tys. osobników gatunku Prinerigone vagans. W bezpośrednim sąsiedztwie jaskini odkryto także inne, mniej liczne gatunki pająków.

Według autorów publikacji podziemna populacja tych dwóch gatunków różni się od przedstawicieli tych samych gatunków, żyjących poza jaskinią. Kolonia przystosowała się do życia w specyficznych warunkach, jakie panują w Jaskini Siarkowej. Kluczowe odkrycie dotyczy jednak „pierwszego udokumentowanego przypadku” tworzenia tak dużej sieci kolonialnej przez dwa gatunki pająków.

Pajęcza kolonia jest zlokalizowana ok. 50 m od wejścia do Jaskini Siarkowej. Mowa o strefie stale zacienionej, do której nie dociera światło słoneczne. Jak oszacowano, cała struktura to ok. 100 m2 pajęczej sieci. Badacze natknęli się na nietypowe znalezisko w 2022 r., w trakcie eksploracji okolicznej dzikiej przyrody. Od tego czasu na miejscu przeprowadzono wielokrotne badania. Pobrano próbki DNA pająków zlokalizowanych w kolonii, w głębszych obszarach jaskini i w jej najbliższym sąsiedztwie.