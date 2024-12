Naukowcy obliczyli, jak szybko myślą ludzie. Prędkość jest „wyjątkowo niska”

Artykuł Markusa Meistera i Jieyu Zheng „Nieznośna powolność bytu: dlaczego żyjemy z prędkością 10 bitów/s?” („The unbearable slowness of being: Why do we live at 10 bits/s?”) został opublikowany na łamach grudniowego numeru czasopisma naukowego „Neuron”. Obaj naukowcy pracują na Wydziale Biologii i Inżynierii Biologicznej Caltech – jednej z czołowych uczelni technologicznych w USA. O najważniejszych wnioskach płynących z ich pracy informuje portal dziennika „The Independent”.

Skąd wiemy, że ludzie tak wolno myślą?

Naukowcy przeanalizowali istniejącą literaturę naukową dotyczącą ludzkich zachowań takich jak czytanie, pisanie, granie w gry wideo i układanie kostki Rubika. Obliczyli, że ludzie myślą z prędkością 10 bitów na sekundę. Bit to najmniejsza jednostka informacji używana w odniesieniu do sprzętu komputerowego. Dla przykładu, średniej jakości połączenie wi-fi przetwarza ok. 50 milionów bitów na sekundę (50 Mb/s).

Badacze stwierdzili, że prędkość przetwarzania informacji przez ludzki mózg jest „wyjątkowo niska”. Nie tylko jeśli porównamy ją z mocą obliczeniową maszyn. Jest to liczba zaskakująco mała również, jeśli zestawimy ją z ilością danych, która dociera do nas w każdej sekundzie z otoczenia za pomocą zmysłów. Nasze oczy, uszy, nos, skóra itd. zbierają dane z szybkością około miliarda bitów na sekundę. - W każdej chwili wyodrębniamy zaledwie 10 bitów z biliona, które odbierają nasze zmysły i wykorzystujemy je do postrzegania otaczającego nas świata i podejmowania decyzji – powiedział współautor badania Markus Meister cytowany przez Independent. - Rodzi to paradoks: co robi mózg, aby filtrować wszystkie te informacje? – dodał.

Wolne myślenie u człowieka to efekt ewolucji?

Wiadomo, że poszczególne komórki nerwowe w mózgu są potężnymi procesorami, które z łatwością mogą przesyłać informacje z szybkością ponad 10 bitów na sekundę. Jednak nowe odkrycia sugerują, że to nie przekłada się na równie szybkie przetwarzanie danych. U ludzi dzieje się to stosunkowo wolno. Nie możemy przetwarzać wielu myśli równolegle. W efekcie np. szachiści są w stanie przeanalizować tylko jedną sekwencję ruchów naraz, a nie kilka jednocześnie.