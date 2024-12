Dorosłe rekiny wielorybie (Rhincodon typus) uważane są przez biologów za największe ryby na świecie. Mogą osiągać imponujące wymiary, przy długości ciała nawet 18 metrów. Młodsze osobniki osiągają zazwyczaj długość od 3 do 7 metrów, co czyni je bardziej podatnymi na działania dużych, morskich drapieżników.

Biolodzy nagrali strategię polowania orek na rekina wielorybiego

Wyniki badania zostały opublikowane 29 listopada w czasopiśmie „Frontiers in Marine Science”. Do analizy zachowania zwierząt posłużyły zdjęcia i nagrania z czterech oddzielnych polowań, udokumentowanych w latach 2018-2024 (zdjęcia są dostępne na stronie www.frontiersin.org). Grupa badaczy skupiła się na orkach polujących na młode rekiny wielorybie, żerujące w Zatoce Kalifornijskiej. W trakcie obserwacji zwierząt, badaczom udało się nagrać skuteczną strategię, jaką przyjmuje stado orek, aby obezwładnić i upolować ofiarę. Obserwacje były na tyle precyzyjne, że pozwoliły m.in. na rozpoznanie konkretnych osobników spośród orek biorących aktywny udział w polowaniu. Jednym z wielokrotnie obserwowanych zwierząt był samiec orki o długości ok. 8 metrów, nazwany przez biologów „Moctezumą” (na cześć legendarnego wodza Azteków).

Zabójcza precyzja. Jak stado orek poluje na rekina wielorybiego?

Biologów fascynuje przemyślana, wspólna strategia, którą przyjmuje stado orek, aby obezwładnić ofiarę. Podczas udokumentowanych polowań orki w pierwszej kolejności starały się zdezorientować rekina wielorybiego. Na wstępnym etapie ataku uderzały z dużą prędkością w ofiarę, wykorzystując siłę swoich ciał. Później stado wspólnie pracowało nad tym, aby odwrócić zdezorientowanego rekina brzuchem do góry. W ten sposób orki blokują ofierze jedną z jej najbardziej skutecznych metod obrony, czyli ucieczkę poprzez nurkowanie. - Można wyraźnie zobaczyć, jak wszyscy członkowie stada orek próbują sprowadzić rekina wielorybiego w dół - wyjaśnia jeden z autorów badania, biolog morski Eric Higuera Rivas.

Jak podkreślają biolodzy, rekiny wielorybie to „łagodne olbrzymy”. Przedstawiciele tego gatunku mają niewielkie zęby, są też bardzo powolni w porównaniu z przedstawicielami innych gatunków rekinów. Jedną z kluczowych metod samoobrony rekina wielorybiego jest bardzo głębokie nurkowanie (na głębokość nawet 2 km). Ryba odwrócona brzuchem do góry staje się jednak zupełnie bezbronna. Podczas ataku orek rekin wchodzi w stan tymczasowego paraliżu pod wpływem stresu. Na finalnym etapie polowania stado orek nadgryza brzuch ofiary, doprowadzając do upływu krwi, a następnie zaczyna zjadać narządy wewnętrzne rekina. Zdaniem badaczy orki mogą polować na rekina wielorybiego m.in. ze względu na jego wątrobę - narząd bogaty w liczne składniki odżywcze.