Rosjanom brakuje sprzętu. Zabierają czołgi nawet z wytwórni filmowej

Dodał, że obecnie rosyjska armia prowadzi działania ofensywne na kilku kierunkach. W szturmach wykorzystywana jest duża ilość sprzętu ciężkiego, który skutecznie niszczony jest przez Siły Zbrojne Ukrainy. - Istnieje możliwość, że po drobnych pracach konserwacyjnych uda się je skierować do użytku zgodnie z przeznaczeniem do jakiego zostały opracowane w Związku Radzieckim. Widać, że manewry Rosjan dotyczące stanu wyposażenia są coraz bardziej ograniczone - podkreślił Riabicz.

Czołg T-55 produkowany był także w Polsce

Jak przypomina Polsat News, czołg T-55 to konstrukcja radziecka opracowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Biurze Konstrukcyjnym w Niżnym Tagile. Sprzęt w podstawowej wersji został przyjęty do uzbrojenia armii radzieckiej w 1958 roku. Wówczas była to jedna z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji. Przez lata czołgi trafiały do kolejnych sił zbrojnych.

T-55 produkowany był także w Polsce przez Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. Pierwsze egzemplarze zjechały z taśmy w 1964 roku.