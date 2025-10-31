Pocisk 9M729 – broń, która zakończyła traktat INF

W 2019 roku Trump ogłosił wycofanie się Stanów Zjednoczonych z układu o całkowitej likwidacji pocisków balistycznych i rakietowych pośredniego zasięgu (od 500 km do 5,5 tys. km), zawartego z Rosją w 1987 roku (tzw. traktat INF).

Rakieta może przenosić głowicę nuklearną lub konwencjonalną i ma zasięg nawet 2500 km – podał Center for Strategic and International Studies (CSIS) w Waszyngtonie. Według źródeł wojskowych, jeden z pocisków wystrzelony 5 października przeleciał ponad 1200 kilometrów, zanim trafił w cel na Ukrainie.

„Demonstracja lekceważenia wobec USA”. Ukraina o działaniach Putina

– Użycie przez Rosję pocisku 9M729, zakazanego przez INF, pokazuje brak szacunku Władimira Putina wobec Stanów Zjednoczonych i dyplomatycznych wysiłków prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia wojny – powiedział Sybiha w rozmowie z agencją Reutera.

Ukraiński minister dodał, że Kijów popiera inicjatywy pokojowe Trumpa, ale Rosja powinna zostać zmuszona do negocjacji poprzez maksymalną presję militarną i gospodarczą. Ukraina apeluje do USA o przekazanie jej pocisków Tomahawk o dalekim zasięgu – nieobjętych zakazem INF, bo były one wówczas montowane wyłącznie na okrętach.